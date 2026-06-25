Chiar dacă pierde în Ucraina, Rusia pregătește deja următoarea armată. Avertismentul experților pentru Occident

Publicat 25 iun. 2026, 15:18 Sursă Foreign Affairs

Războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an, iar pe front apar tot mai multe semne că strategia Kievului de a transforma conflictul într-unul extrem de costisitor pentru Moscova începe să dea rezultate. Cu toate acestea, experții avertizează că viitorul securității europene nu depinde doar de felul în care se va încheia războiul.

Distribuie articolul