Chiar dacă pierde în Ucraina, Rusia pregătește deja următoarea armată. Avertismentul experților pentru Occident

Războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an, iar pe front apar tot mai multe semne că strategia Kievului de a transforma conflictul într-unul extrem de costisitor pentru Moscova începe să dea rezultate. Cu toate acestea, experții avertizează că viitorul securității europene nu depinde doar de felul în care se va încheia războiul.
O analiză publicată de Foreign Affairs susține că Rusia va continua să reprezinte cea mai importantă amenințare militară pentru Europa, indiferent de rezultatul conflictului din Ucraina. Marea întrebare nu este dacă Moscova își va reconstrui armata, ci cât de repede va reuși să facă acest lucru.
Rusia ar putea redeveni o amenințare majoră în doar câțiva ani
În mediile de analiză există opinii diferite privind ritmul refacerii armatei ruse. Unele estimări indică posibilitatea ca Moscova să își recapete rapid capacitatea de a lansa noi agresiuni, în timp ce alte evaluări consideră că pierderile uriașe din Ucraina vor avea efecte pe termen lung.
Totuși, tendințele actuale sugerează că Rusia ar putea avea nevoie de aproximativ cinci până la șapte ani pentru a redeveni o amenințare militară majoră pentru NATO.
Chiar înainte de atingerea acestui prag, o refacere parțială a capacităților militare i-ar putea permite Kremlinului să desfășoare operațiuni limitate împotriva Ucrainei sau să exercite presiuni asupra unor state membre ale Alianței Nord-Atlantice.
Armata rusă se schimbă radical
Experții subliniază că forțele armate ale Rusiei nu vor mai semăna cu cele care au intrat în Ucraina în februarie 2022.
Noua structură militară pare să se bazeze tot mai mult pe drone, muniții inteligente și sisteme de lovire la mare distanță. În același timp, industria de apărare funcționează la un nivel ridicat și continuă să producă echipamente în ritm susținut.
Potrivit analizei, Rusia produce anual sute de tancuri moderne T-90M, mii de vehicule militare, zeci de mii de drone tactice și de atac, precum și mii de rachete de precizie.
Aceste cifre sugerează că, după încheierea războiului, Moscova ar putea dispune de capacități de lovire chiar mai mari decât înainte de invazia Ucrainei, în special în domeniul dronelor și al atacurilor la distanță.
Pierderi uriașe, dar fără colaps militar
Deși războiul a provocat sute de mii de victime în rândul armatei ruse, forțele Moscovei nu s-au prăbușit.
Dimpotrivă, efectivele militare au crescut considerabil față de perioada de dinaintea războiului. Dacă înainte de conflict armata rusă număra aproximativ 850.000 de militari, în prezent cifra este estimată la circa 1,3 milioane.
Această creștere a fost posibilă prin mobilizare, recrutări contractuale și extinderea structurilor militare.
Lecțiile dure învățate pe frontul din Ucraina
Conflictul a schimbat profund modul în care Rusia poartă războiul. Operațiunile complexe, bazate pe manevre ample și coordonare sofisticată, au fost în mare parte înlocuite de tactici adaptate realităților câmpului de luptă modern.
Astăzi, numeroase operațiuni se bazează pe grupuri mici de infanterie, susținute permanent de drone de recunoaștere și atac.
În multe situații, dronele au devenit elementul central al operațiunilor, fiind folosite pentru identificarea țintelor, coordonarea artileriei și executarea loviturilor directe.
Analiza arată că Rusia a demonstrat o capacitate importantă de adaptare, chiar dacă procesul nu a fost lipsit de probleme și întârzieri.
Marea slăbiciune a Moscovei
În ciuda progreselor industriale și tehnologice, cea mai mare vulnerabilitate a Rusiei rămâne factorul uman.
Deficitul de personal calificat, problemele demografice, concurența cu economia civilă pentru forța de muncă și structurile militare rigide continuă să afecteze performanța armatei.
În plus, pierderea unui număr important de ofițeri experimentați în Ucraina reprezintă o problemă care nu poate fi rezolvată rapid.
NATO, în fața unei provocări noi
Potrivit Foreign Affairs, una dintre cele mai mari greșeli pe care le-ar putea face Occidentul ar fi să creadă că armata rusă de mâine va fi identică celei din 2022.
Experții avertizează că viitoarea forță militară a Moscovei va fi construită în jurul dronelor, al loviturilor de precizie și al capacității de a lansa un număr mare de atacuri relativ ieftine pentru a suprasolicita apărarea adversă.
În același timp, multe dintre structurile NATO nu sunt încă adaptate complet la un câmp de luptă dominat de supraveghere permanentă, inteligență în timp real și atacuri coordonate cu drone.
Mesajul transmis Occidentului
Concluzia analizei este una clară. Rusia rămâne o putere aflată într-un declin lent, însă acest proces nu este suficient de rapid pentru a elimina riscul pe care îl reprezintă pentru securitatea europeană.
Chiar dacă Moscova ar ieși slăbită din războiul din Ucraina, capacitatea de regenerare militară rămâne semnificativă. Din acest motiv, statele occidentale sunt avertizate să nu confunde dificultățile actuale ale Rusiei cu dispariția amenințării pe termen lung.
Pentru NATO și aliații săi, pregătirea pentru o Rusie reînarmată și adaptată noilor realități ale războiului trebuie să înceapă încă de acum.