Se complică situația în Golful Persic. Rubio vorbește despre riscul unui „haos total”

Publicat 25 iun. 2026, 16:21 Sursă Agerpres

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-un turneu în Golf, a avertizat joi în legătură cu 'haosul total' pe care l-ar putea provoca introducerea de către Iran a unor taxe pe care navele ar trebui sa le achite pentru traversarea Strâmtorii Ormuz.

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