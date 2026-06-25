Venezuela, zguduită de două seisme devastatoare. Bilanțul victimelor depășește 10.000 de morți: a fost declarată stare de urgență

Publicat 25 iun. 2026, 07:02 Actualizat 25 iun. 2026, 07:04 Sursă Realitatea PLUS

Clipe de groază în Venezuela. Două cutremure de amploare au zguduit puternic țara! S-au prăbușit numeroase clădiri, iar autoritățile vorbesc de un bilanț sumbru cel puțin 10.000 de morți. Pe teritoriul țării a fost decretată starea de urgență. Cele două seisme au avut magnitudini de 7,2, respectiv 7,5 pe scara Richter și sunt deosebit de rare. Au survenit unul după altul la mică adâncime. Specialiștii spun deja că se numără printre cele mai puternice seisme care au lovit țara în ultimii peste 100 de ani.

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