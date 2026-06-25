Caz șocant în SUA. O femeie a ajuns de urgență la spital după o reacție rară provocată de pastilele pentru tensiune luate de 10 ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iun. 2026, 16:21

O femeie din Statele Unite a trecut prin clipe dramatice după ce o reacție adversă neașteptată la un tratament administrat de aproape un deceniu a trimis-o direct la camera de gardă. Totul a pornit de la ceea ce părea o simplă leziune la nivelul buzei, însă în doar câteva ore situația s-a transformat într-o urgență medicală care i-ar fi putut pune viața în pericol.

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