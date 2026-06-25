Caz șocant în SUA. O femeie a ajuns de urgență la spital după o reacție rară provocată de pastilele pentru tensiune luate de 10 ani

O femeie din Statele Unite a trecut prin clipe dramatice după ce o reacție adversă neașteptată la un tratament administrat de aproape un deceniu a trimis-o direct la camera de gardă. Totul a pornit de la ceea ce părea o simplă leziune la nivelul buzei, însă în doar câteva ore situația s-a transformat într-o urgență medicală care i-ar fi putut pune viața în pericol.
O rană aparent banală s-a transformat într-o urgență medicală
Lily, o femeie din SUA, s-a trezit într-o dimineață observând o mică rană pe buză. Convinsă că s-a mușcat accidental în timpul somnului, nu a acordat prea multă atenție problemei și și-a continuat activitățile obișnuite.
Pe parcursul zilei însă, situația s-a agravat rapid. Buza a început să se umfle progresiv, iar până seara modificările deveniseră alarmante. Observând gravitatea situației, mama femeii a insistat ca aceasta să meargă imediat la spital.
Ajunsă la unitatea de primiri urgențe, Lily le-a explicat medicilor ce tratament urmează de mai mulți ani. Specialiștii au suspectat imediat o reacție adversă rară, cunoscută sub numele de angioedem.
Această afecțiune provoacă o umflare rapidă a țesuturilor moi, în special la nivelul feței, buzelor, limbii și gâtului. În formele severe, poate afecta căile respiratorii și poate deveni o situație care pune viața în pericol.
Potrivit medicilor, reacția a fost asociată cu un medicament prescris frecvent pentru tratarea hipertensiunii arteriale și a unor afecțiuni cardiace. Deși femeia lua tratamentul de aproximativ zece ani fără să fi avut probleme, organismul său a dezvoltat o reacție întârziată.
A rămas sub supraveghere medicală
Cadrele medicale au intervenit rapid și i-au administrat tratamentul necesar prin perfuzii. Femeia a fost monitorizată atent timp de aproximativ 12 ore, până când starea sa s-a stabilizat și riscul de complicații a fost eliminat.
După externare, Lily a mărturisit că experiența a făcut-o să privească diferit semnalele transmise de organism.
„Privind în urmă, ar fi trebuit să iau situația mult mai în serios încă de la început. A fost o lecție importantă pentru mine”, a declarat aceasta, potrivit presei americane.
Medicii avertizează asupra reacțiilor adverse rare
Specialiștii subliniază că astfel de reacții sunt neobișnuite, însă pot apărea chiar și după ani de administrare a unui medicament fără probleme aparente.
Angioedemul necesită intervenție medicală rapidă, mai ales atunci când umflăturile afectează zona gâtului sau a căilor respiratorii. Medicii recomandă pacienților care observă modificări bruște ale feței, buzelor sau limbii să solicite imediat ajutor medical și să nu ignore simptomele, indiferent de cât timp urmează un anumit tratament.
Experții reamintesc că orice schimbare neobișnuită apărută în timpul tratamentelor cronice trebuie discutată cu medicul, iar simptomele care evoluează rapid nu trebuie niciodată ignorate. Astfel de situații, deși rare, pot necesita intervenție medicală de urgență pentru prevenirea unor consecințe grave.