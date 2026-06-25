Două băuturi populare sunt dușmanii sănătății pe caniculă. Medicii trag un semnal de alarmă

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul lunii iunie, temperaturile cresc constant, iar episoadele de caniculă devin tot mai frecvente. În aceste condiții, hidratarea corectă capătă o importanță esențială, iar specialiștii avertizează că anumite băuturi consumate zilnic de foarte multe persoane ar trebui limitate în perioadele cu temperaturi extreme.
Experții citați de express.co.uk atrag atenția asupra a două dintre cele mai populare băuturi din lume, care nu sunt recomandate în zilele toride. Deși fac parte din rutina zilnică a milioane de oameni, acestea pot contribui la deshidratare și pot afecta odihna organismului.
Alcoolul, alegerea care poate avea efectul opus celui așteptat
În sezonul cald, mulți oameni aleg să se răcorească cu o bere rece sau cu alte băuturi alcoolice. Cu toate acestea, medicii avertizează că alcoolul nu reprezintă o soluție potrivită atunci când organismul este deja supus stresului provocat de temperaturile ridicate.
Pe lângă faptul că favorizează pierderea lichidelor din corp, alcoolul poate influența și calitatea somnului, un aspect important în perioadele caniculare, când organismul are nevoie de recuperare.
„Alcoolul merge adesea mână în mână cu vremea însorită, însă este recomandat să îi limitezi consumul, mai ales seara, deoarece acesta poate duce la un somn de calitate mai slabă”, spune Crucea Roșie din Marea Britanie.
Specialiștii subliniază că, deși efectul de răcorire poate părea imediat, consecințele asupra hidratării și odihnei pot fi resimțite ulterior.
Nici cafeaua nu este recomandată în zilele cu temperaturi extreme
O altă băutură aflată pe lista celor care ar trebui consumate cu moderație în timpul verii este cafeaua. Pentru multe persoane, aceasta reprezintă primul lucru consumat dimineața și o parte importantă a rutinei zilnice.
Cu toate acestea, experții avertizează că băuturile care conțin cofeină pot accentua pierderea lichidelor din organism.
„Băuturile care conțin cofeină sunt diuretice și pot determina organismul să piardă lichide, crescând riscul de deshidratare, precum și temperatura corpului”, mai spun experții de la Crucea Roșie.
În perioadele în care termometrele indică valori foarte ridicate, orice factor care favorizează deshidratarea poate pune o presiune suplimentară asupra organismului.
Hidratarea devine esențială în timpul caniculei
Medicii insistă asupra faptului că, în zilele toride, consumul suficient de lichide este una dintre cele mai importante măsuri de protecție.
Atunci când temperaturile cresc semnificativ, organismul pierde mai multă apă prin transpirație, iar aceste pierderi trebuie compensate corespunzător pentru a evita apariția problemelor asociate deshidratării.
Din acest motiv, specialiștii recomandă atenție sporită la alegerile făcute pe parcursul zilei și limitarea băuturilor care pot contribui la eliminarea suplimentară a lichidelor.
Schimbările bruște de program nu sunt o soluție
Pe fondul temperaturilor ridicate, multe persoane își modifică programul zilnic în încercarea de a face față mai ușor disconfortului termic. Totuși, experții avertizează că schimbările radicale ale rutinei pot avea efecte nedorite.
Potrivit acestora, mesele luate la ore neobișnuite sau modificarea programului de somn pot afecta calitatea odihnei și echilibrul organismului.
„Vremea caniculară poate face ca rutina zilnică obișnuită să fie dată peste cap, însă mesele și orele de culcare mai târzii pot afecta calitatea somnului. Încearcă să respecți programul obișnuit de masă și de somn și să păstrezi aceeași rutină de seară”, spun experții.
Specialiștii consideră că menținerea unui program cât mai apropiat de cel obișnuit, alături de o hidratare corespunzătoare, poate ajuta organismul să suporte mai bine perioadele de caniculă care se anunță în următoarele săptămâni.