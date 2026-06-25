Două băuturi populare sunt dușmanii sănătății pe caniculă. Medicii trag un semnal de alarmă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 09:28

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul lunii iunie, temperaturile cresc constant, iar episoadele de caniculă devin tot mai frecvente. În aceste condiții, hidratarea corectă capătă o importanță esențială, iar specialiștii avertizează că anumite băuturi consumate zilnic de foarte multe persoane ar trebui limitate în perioadele cu temperaturi extreme.

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