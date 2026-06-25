Donald Trump anunță intratrea SUA în „epoca de aur”. „Nimeni nu mai râde de noi”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 16:45

Statele Unite au dat startul oficial al evenimentelor dedicate împlinirii a 250 de ani de la Declarația de Independență printr-o ceremonie de amploare desfășurată la Washington, unde cerul a fost survolat de bombardiere, iar orașul a fost animat de fanfare militare și manifestări publice. Evenimentul, inclus în seria „America 250”, marchează începutul unui calendar festiv care va culmina pe 4 iulie, la aniversarea istorică a independenței americane.

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