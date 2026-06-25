Donald Trump anunță intratrea SUA în „epoca de aur”. „Nimeni nu mai râde de noi”

Statele Unite au dat startul oficial al evenimentelor dedicate împlinirii a 250 de ani de la Declarația de Independență printr-o ceremonie de amploare desfășurată la Washington, unde cerul a fost survolat de bombardiere, iar orașul a fost animat de fanfare militare și manifestări publice. Evenimentul, inclus în seria „America 250”, marchează începutul unui calendar festiv care va culmina pe 4 iulie, la aniversarea istorică a independenței americane.
Donald Trump a transformat momentul într-o demonstrație politică de forță, în fața susținătorilor adunați între Capitoliu și Memorialul Lincoln, unde a vorbit despre o nouă etapă de afirmare globală a Statelor Unite și a reluat ideea intrării țării într-o „Epocă de Aur”.
Mesajul lui Trump despre puterea Americii și revenirea pe scena globală
În discursul său, Donald Trump a susținut că Statele Unite au recâștigat respectul internațional și că traversează o perioadă de redresare și consolidare a influenței globale. El a afirmat că țara a trecut de la o perioadă de slăbiciune la una de putere și recunoaștere internațională, descriind această schimbare drept începutul unei noi ere istorice.
„Nimeni nu mai râde de noi. Acum doi ani, toată lumea râdea de noi. Acum, suntem cei mai respectați de pretutindeni. Gândiţi-vă la asta. Peste tot în lume. Unde eram acum doi ani? Nu eram respectați. Eram de râs. Acum nu mai suntem de râs. Suntem cea mai puternică țară din lume. Sunt încântat să declar că America și-a revenit.”
Iranul, Strâmtoarea Ormuz și mesajele despre Orientul Mijlociu
Pe lângă componenta festivă, președintele american a mutat rapid discursul spre politica externă, unde a abordat acordul-cadru dintre Statele Unite și Iran, pe care l-a prezentat ca pe o evoluție majoră în direcția stabilizării situației din Orientul Mijlociu. Acesta a susținut că în urma înțelegerii, inclusiv Strâmtoarea Ormuz ar urma să fie redeschisă complet.
Donald Trump a afirmat că acordul are efecte economice globale și că ar contribui la scăderea prețurilor la energie și la stabilizarea piețelor financiare, susținând că „lumea este acum un loc mult mai sigur”.
„Și, pentru prima dată în 3.000 de ani, vom avea în sfârșit pace în Orientul Mijlociu. Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Asta e o certitudine. De la semnarea acordului, piața bursieră și planurile voastre de pensii au înregistrat o creștere vertiginoasă, iar prețurile petrolului sunt în cădere liberă astăzi. Acestea au atins un nou minim, iar lumea este acum un loc mult mai sigur.”
Referiri la Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro
În același context, liderul de la Casa Albă a adus în discuție o operațiune militară despre care a spus că a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, prezentată de el ca una dintre cele mai importante acțiuni militare ale anului. Declarațiile au fost făcute fără a menționa situația tensionată din Venezuela, afectată recent de evenimente naturale majore.
„Într-o operațiune impecabilă și uluitoare desfășurată la începutul acestui an, forțele armate americane l-au capturat pe dictatorul nelegiuit al Venezuelei, Nicolas Maduro și l-au adus înapoi pentru a fi judecat de justiția americană. Una dintre cele mai mari operațiuni militare din istorie, dacă vă amintiți.”
Evenimentele continuă până la Ziua Independenței
Seria de manifestări „America 250” va continua în următoarele luni, urmând să culmineze pe 4 iulie cu un spectacol de artificii descris de Donald Trump drept unul fără precedent în istoria capitalei americane. Programul include evenimente culturale, militare și ceremonii publice dedicate aniversării a 250 de ani de independență a Statelor Unite.