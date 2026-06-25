Descoperire cutremurătoare într-o locuință: doi adulți și patru copii, găsiți morți. Anchetatorii încearcă să afle ce s-a întâmplat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iun. 2026, 17:25

O tragedie de proporții a zguduit o comunitate din Statele Unite, după ce șase membri ai aceleiași familii au fost găsiți fără viață în interiorul unei locuințe. Printre victime se află două femei și patru copii, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale deceselor.

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