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Tensiuni uriașe: Iran acuză România de implicare în război

Război în Orientul Mijlociu

Război în Orientul Mijlociu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 18:16
SursăRealitatea PLUS

Reacție alarmantă a Iranului, după ce șeful NATO a spus că România și Italia au ajutat SUA în război. Ministerul de Externe de la Teheran a acuzat alianța Nord-Atlantică de complicitate la operațiunea declanșată de Washington și Israel. Totul vine după ce Donald Trump a proclamat victoria și a transmis că Teheranul face concesii majore față de Washington. În paralel, Donald Trump a criticat din nou aliații europeni pentru lipsa sprijinului acordat.

Iran: Italia și România, complici la comiterea unor atrocități

Donald Trump a revendicat victoria SUA împotriva Iranului! Liderul de la Casa Albă a declarat că situația din Orientul Mijlociu evoluează foarte bine.

„Războiul (n.r. cu Iran) evoluează foarte bine. După cum bine știți, câștigăm pe departe. Iranul face concesii foarte mari. Vom vedea ce se va întâmpla, dar a fost foarte, foarte, foarte puternic. Decurge foarte bine.”, a zis Donald Trump, președintele SUA.

Totodată, președintele Trump a scos din nou în evidență lipsa de sprijin militar pe care a primit-o din partea aliaților europeni. Șeful NATO a lăudat însă Italia și România care au pus la dispoziția americanilor bazele aeriene.

„Știu că au fost dezbateri despre faptul că aliații europeni nu v-au sprijinit destul, vreau doar să spun un singur lucru. Nu au fost.

Uitați-vă la numere. Între 4000 și 5000 de avioane americane au decolat de la baze europene.

Aeroportul din București, din România, a fost aproape de a fi închis. A trebuit să fie închis pentru traficul comercial deoarece era necesar să se asigure că avioanele-cisternă puteau fi trimise în aer.”

Declarațiile șefului NATO au stârnit reacții furibunde din partea Iranului. Purtătorul de cuvânt al diplomației de la Teheran a transmis, CITEZ: „Secretarul general a indicat în mod explicit Italia și România ca fiind țări care au participat la agresiunea împotriva Iranului”. În acest context, oficialul a declarat că Roma și Bucureștiul trebuie să le explice propriilor cetățeni și întregii lumi de ce au ales să fie complici la comiterea unor atrocități în masă împotriva populației țării din Orientul Mijlociu.

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