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Extern· 2 min citire
Tensiuni uriașe: Iran acuză România de implicare în război
Război în Orientul Mijlociu
Publicat25 iun. 2026, 18:16
SursăRealitatea PLUS
Reacție alarmantă a Iranului, după ce șeful NATO a spus că România și Italia au ajutat SUA în război. Ministerul de Externe de la Teheran a acuzat alianța Nord-Atlantică de complicitate la operațiunea declanșată de Washington și Israel. Totul vine după ce Donald Trump a proclamat victoria și a transmis că Teheranul face concesii majore față de Washington. În paralel, Donald Trump a criticat din nou aliații europeni pentru lipsa sprijinului acordat.
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