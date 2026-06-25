Tensiuni uriașe: Iran acuză România de implicare în război

Publicat 25 iun. 2026, 18:16 Sursă Realitatea PLUS

Reacție alarmantă a Iranului, după ce șeful NATO a spus că România și Italia au ajutat SUA în război. Ministerul de Externe de la Teheran a acuzat alianța Nord-Atlantică de complicitate la operațiunea declanșată de Washington și Israel. Totul vine după ce Donald Trump a proclamat victoria și a transmis că Teheranul face concesii majore față de Washington. În paralel, Donald Trump a criticat din nou aliații europeni pentru lipsa sprijinului acordat.

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