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Justitie· 1 min citire
Scene de groază la o petrecere de srilankezi din Capitală. Un livrator a murit după ce a luat un cocktail periculos
Petrecere cu droguri
Publicat25 iun. 2026, 19:34
SursăRealitatea PLUS
Au fost scene de groază la o petrecere de srilankezi din capitală! Un livrator a murit de supradoză de droguri într-un club din București, iar cadavrul acestuia a fost luat pe sus de conaționalii săi și lăsat afară, în curtea localului. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere.
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