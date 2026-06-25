Scene de groază la o petrecere de srilankezi din Capitală. Un livrator a murit după ce a luat un cocktail periculos

Publicat 25 iun. 2026, 19:34 Sursă Realitatea PLUS

Au fost scene de groază la o petrecere de srilankezi din capitală! Un livrator a murit de supradoză de droguri într-un club din București, iar cadavrul acestuia a fost luat pe sus de conaționalii săi și lăsat afară, în curtea localului. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere.

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