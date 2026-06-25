Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

Scene de groază la o petrecere de srilankezi din Capitală. Un livrator a murit după ce a luat un cocktail periculos

Petrecere cu droguri

Petrecere cu droguri

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 iun. 2026, 19:34
SursăRealitatea PLUS

Au fost scene de groază la o petrecere de srilankezi din capitală! Un livrator a murit de supradoză de droguri într-un club din București, iar cadavrul acestuia a fost luat pe sus de conaționalii săi și lăsat afară, în curtea localului. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere.

Polițiștii au descoperit o rețea de traficanți de droguri

Cadavrul livratorului a fost găsit în curte, iar polițiștii au găsit asupra sa o substanță albă.

Moartea bărbatului de 28 de ani ar fi fost una violentă, cauzată de un cocktail de substanțe.

Acesta ar fi consumat cocaină, amfetamină, ketamină și ecstasy. Polițiștii antidrog și procurorii DIICOT au mers pe firul întâmplării și au stabilit că în comunitatea srilankeză se formase o grupare de traficanți de droguri de mare risc.

În consecință, oamenii legii au făcut percheziții în capitală și în mai multe județe la o grupare formată din 12 cetățeni străini care vindeau droguri.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

droguri

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe