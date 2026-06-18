Advertising
Advertising
Sport· 1 min citire
Doliu în motorsportul românesc. Un mare pilot a încetat din viață
Doliu
Comunitatea automobilismului sportiv din România este în doliu după ce pilotul Alex Berea a încetat din viață. Vestea tristă a fost anunțată de Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS).
Citește și
- 22:48Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Inter Milano până în 2028
- 16:38Transferul surpriză al verii: Drăgușin pleacă de la Tottenham și semnează cu o mare echipă a Europei
- 23:23Istvan Kovacs va arbitra meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale
- 21:11Cristiano Ronaldo scrie istorie la 41 de ani: a devenit cel mai vârstnic titular de câmp la un Mondial
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News