Doliu în motorsportul românesc. Un mare pilot a încetat din viață

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 21:44

Comunitatea automobilismului sportiv din România este în doliu după ce pilotul Alex Berea a încetat din viață. Vestea tristă a fost anunțată de Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS).

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