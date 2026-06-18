Realitatea.NET
Sport· 1 min citire

Doliu în motorsportul românesc. Un mare pilot a încetat din viață

Doliu

Doliu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 21:44

Comunitatea automobilismului sportiv din România este în doliu după ce pilotul Alex Berea a încetat din viață. Vestea tristă a fost anunțată de Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS).

Alex Berea și-a început cariera în urmă cu peste 20 de ani, debutând în competițiile de viteză în coastă și circuit. De-a lungul timpului, a devenit un nume bine cunoscut în lumea curselor auto din România, nu doar ca pilot, ci și ca instructor auto și fondator al echipei AB Motorsport. A fost, totodată, un mentor dedicat pentru tinerele generații de piloți care au pășit în automobilismul sportiv.

Când va avea loc înmormântarea

Potrivit reprezentanților FRAS, trupul neînsuflețit al lui Alex Berea va fi depus vineri, după ora 13:00, la capela cimitirului „Odihna Veșnică", situat pe Șoseaua Alexandriei nr. 192, în Bragadiru, județul Ilfov.

Înmormântarea este programată sâmbătă, la Cimitirul Bragadiru, Parohia Bragadiru, pe strada Crinului. Federația a precizat că va reveni cu detalii privind ora exactă a ceremoniei.

„Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!", au transmis reprezentanții Federației Române de Automobilism Sportiv.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

doliumotorsportalex bereadeces

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe