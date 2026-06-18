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Politica· 2 min citire

Ion Cristoiu, reacție după acțiunea în instanță împotriva CNA: „Sunt funcționari publici, nu au voie să se poarte ca stăpânii televiziunilor”

Analistul Ion Cristoiu

Analistul Ion Cristoiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 21:41
Actualizat18 iun. 2026, 21:42
SursăRealitate Plus

Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu, reacționează după ce compania care deține postul de televiziune a inițiat o acțiune în instanță împotriva unor membri ai CNA, acuzați că ar fi comis abuzuri instituționale la adresa „televiziunii poporului”.

Jurnalistul amintește că a fost unul dintre primii care au sugerat că o astfel de acțiune trebuie pornită, în contextul în care, spune el, comportamentul unor membri ai Consiliului a depășit limitele funcției publice.

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„Eu am spus că nu e vorba de o comandă din partea unor forțe, ci de niște cetățeni care, așa cum se vede acum și din răspunsul mai mult decât obraznic al domnului Jucan, se poartă ca niște stăpâni. De exemplu, numai și pentru acest răspuns trebuie dat în judecată.

Și Mircea Toma, și Gubernat, și mai ales domnul Jucan uită că sunt funcționari publici, au mașini, salarii mari, sunt demnitari. În consecință, un demnitar nu are voie, în momentul în care intră în conflict cu o televiziune, să scrie el ce vrea pe Facebook. El trebuie să tacă și să aplice legea. În cazul dumneavoastră, v-am spus, singura soluție, pentru că văd că alte instituții nu pot să contracareze aceste abuzuri, este darea în judecată”, a explicat maestrul Ion Cristoiu, în exclusivitate la Realitatea Plus.

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