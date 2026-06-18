Ion Cristoiu, reacție după acțiunea în instanță împotriva CNA: „Sunt funcționari publici, nu au voie să se poarte ca stăpânii televiziunilor”

Publicat 18 iun. 2026, 21:41 Actualizat 18 iun. 2026, 21:42 Sursă Realitate Plus

Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu, reacționează după ce compania care deține postul de televiziune a inițiat o acțiune în instanță împotriva unor membri ai CNA, acuzați că ar fi comis abuzuri instituționale la adresa „televiziunii poporului”.

Distribuie articolul