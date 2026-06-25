Două grupuri îi pun bețe în roate lui Peter Magyar în încercarea de a-l da jos pe președintele Ungariei

Două grupuri pentru apărarea drepturilor omului din Ungaria au criticat proiectul de amendament constituțional al guvernului premierului Peter Magyar, care propune înlăturarea președintelui Tamas Sulyok și introducerea unei durate maxime a mandatului pentru parlamentari, relatează joi Reuters.
Partidul de centru-dreapta Tisza, care a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile legislative din aprilie, punând capăt celor 16 ani de guvernare a premierului Viktor Orban și a partidului său Fidesz, susține că Sulyok este o 'marionetă' a lui Orban și că o durată maximă a mandatului parlamentarilor de 12 ani ar conduce la o reprezentare mai largă.
Încercări de demitere a președintelui
Președintele Ungariei are doar puteri limitate în ceea ce privește blocarea sau revizuirea legislației.
Sulyok, care a fost judecător la Curtea Constituțională timp de 10 ani, dintre care opt în calitate de președinte al acesteia, până la numirea sa de către parlament în fruntea statului în 2024, a declarat că nu are o agendă politică și că a asigurat doar controlul și echilibrul necesar.
Majoritatea deținută de Tisza în parlament îi permite acestui partid să modifice Constituția și să anuleze modificările aduse de Orban, despre care criticii spun că au afectat democrația.
Proiectul de lege are ca scop să asigure 'condițiile prealabile pentru restabilirea democrației constituționale'. Amendamentul constituțional planificat ar pune capăt imediat mandatului lui Sulyok, invocând 'pierderea serioasă de încredere' a societății în el.
Grupurile pentru drepturile omului, critici la adresa amendamentului
Grupul pentru drepturile omului Amnesty International a declarat că este de părere că Sulyok a devenit 'nedemn de funcția sa'. Directorul de comunicare al organizației, Aron Demeter, a declarat însă miercuri seara pentru postul de televiziune ATV că o procedură de destituire ar reprezenta un proces 'mai bun și mai corect' decât înlăturarea președintelui printr-un amendament constituțional și ar fi mai mult în conformitate cu standardele internaționale.
Analistul politic Gabor Torok a criticat, la rândul său, planul de a-l înlătura pe șeful statului 'cu un amendament constituțional de o singura propoziție'.
'Cei care votează pentru asta cred că pot face orice cu majoritatea lor calificată', a scris Torok pe Facebook.
Totodată, Uniunea Maghiară pentru Libertăți Civile a declarat că stabilirea unei durate maxime a mandatului pentru parlamentari nu este o problemă urgentă, argumentând că aceasta ar trebui decisă în cadrul unei revizuiri constituționale amănunțite.