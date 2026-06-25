Două grupuri îi pun bețe în roate lui Peter Magyar în încercarea de a-l da jos pe președintele Ungariei

Publicat 25 iun. 2026, 14:38 Sursă Agerpres

Două grupuri pentru apărarea drepturilor omului din Ungaria au criticat proiectul de amendament constituțional al guvernului premierului Peter Magyar, care propune înlăturarea președintelui Tamas Sulyok și introducerea unei durate maxime a mandatului pentru parlamentari, relatează joi Reuters.

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