Adevărul care strică filmele cu OZN-uri. Dacă extratereștrii există, de ce nu ne-au vizitat până acum?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 17:46

Dosare desecretizate, mărturii misterioase și producții cinematografice spectaculoase au readus în prim-plan una dintre cele mai vechi întrebări ale omenirii: dacă există civilizații extraterestre, de ce nu le-am întâlnit până acum?

Distribuie articolul

Mai multe articole despre oznextraterestriunivers