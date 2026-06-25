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Justitie· 2 min citire

Furt de amploare la o carieră de calcar din Vâlcea. Doi suspecți au fost reținuți după un prejudiciu estimat la 500.000 de lei

Furt în Vâlcea

Furt în Vâlcea

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iun. 2026, 22:58

Polițiștii din județul Vâlcea au reținut doi bărbați suspectați că ar fi comis un furt de proporții din incinta unei exploatări miniere din comuna Costești. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul provocat se ridică la aproximativ 500.000 de lei, după ce au fost furate componente ale instalațiilor electrice și piese provenite de la utilaje industriale.

Cazul este investigat de oamenii legii, care au desfășurat mai multe activități operative pentru identificarea și prinderea persoanelor implicate.

Cum s-ar fi produs furtul de la cariera de calcar

Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, incidentul a avut loc la începutul lunii iunie 2026. Suspecții ar fi pătruns prin efracție în perimetrul unei cariere de calcar din comuna Costești, unde au vizat echipamente aflate în conservare.

Din primele cercetări reiese că au fost sustrase componente aparținând rețelelor electrice și transformatoarelor utilizate în exploatarea minieră. De asemenea, au dispărut mai multe piese și subansamble de la două utilaje de foraj care nu erau în exploatare la momentul respectiv.

Valoarea totală a bunurilor furate și a pagubelor produse a fost estimată de reprezentanții societății la aproximativ jumătate de milion de lei.

Percheziții la Horezu și probe ridicate de anchetatori

În cadrul investigației, polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare pe 23 iunie 2026, în orașul Horezu. În urma descinderilor, au fost identificate persoanele bănuite că ar fi participat la furt.

Este vorba despre doi bărbați, în vârstă de 21 și 34 de ani, ambii din Horezu. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte și mijloace de probă considerate importante pentru desfășurarea anchetei.

Potrivit autorităților, materialele descoperite urmează să fie analizate pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru recuperarea eventualelor bunuri provenite din furt.

Suspecții au fost duși în arestul IPJ Vâlcea

După administrarea probatoriului, cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care a fost comis furtul și dacă în activitatea infracțională au fost implicate și alte persoane.

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