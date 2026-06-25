Furt de amploare la o carieră de calcar din Vâlcea. Doi suspecți au fost reținuți după un prejudiciu estimat la 500.000 de lei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iun. 2026, 22:58

Polițiștii din județul Vâlcea au reținut doi bărbați suspectați că ar fi comis un furt de proporții din incinta unei exploatări miniere din comuna Costești. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul provocat se ridică la aproximativ 500.000 de lei, după ce au fost furate componente ale instalațiilor electrice și piese provenite de la utilaje industriale.

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