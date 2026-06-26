Medicii rezidenți din Constanța, acuzații grave: li s-ar cere să muncească gratis, sub masca voluntariatului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 08:08

Mai mulți medici rezidenți de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Constanța acuză conducerea unității și unii coordonatori de rezidențiat că fac presiuni asupra lor pentru a semna cereri de voluntariat.

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