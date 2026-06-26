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Sanatate· 2 min citire
Pensionarii care ar putea primi mai mulți bani din 2027. Pragul CASS ar urma să fie schimbat
Pensionari
Sute de mii de pensionari din România ar putea primi mai mulți bani începând cu 1 ianuarie 2027. Este vorba despre schimbarea pragului de la care se plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru pensii.
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