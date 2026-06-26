Actele din portofel se mută pe telefon. Guvernul pregătește aplicația cu care îți vei dovedi identitatea în UE

Românii vor putea folosi în viitor un singur portofel digital pentru a-și demonstra identitatea și pentru a avea la îndemână o serie de documente oficiale direct pe telefonul mobil.
Guvernul a stabilit modul în care va fi implementat Portofelul European pentru Identitate Digitală (RoEUDIW), aplicație care va funcționa atât în România, cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Noul sistem promite un nivel ridicat de securitate și le va oferi utilizatorilor control deplin asupra informațiilor personale pe care aleg să le transmită atunci când accesează diferite servicii.
Ce documente vor putea fi păstrate în portofelul digital
Potrivit autorităților, aplicația va permite stocarea în format electronic a mai multor documente oficiale, printre care permisul de conducere, cardul de sănătate și diplomele universitare.
Sistemul este conceput astfel încât utilizatorii să poată demonstra doar informațiile strict necesare într-o anumită situație, fără a fi obligați să dezvăluie toate datele personale.
De exemplu, atunci când va fi necesară verificarea vârstei, aplicația va putea confirma doar data nașterii, fără transmiterea codului numeric personal sau a altor informații sensibile.
Datele personale vor rămâne în infrastructura României
Executivul susține că toate informațiile personale vor fi stocate exclusiv în infrastructura națională.
În același timp, sistemul va fi interoperabil la nivel european, ceea ce înseamnă că românii vor putea utiliza portofelul digital și pentru accesarea serviciilor publice sau private din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Cum sunt împărțite responsabilitățile între instituții
Implementarea proiectului va fi realizată de mai multe instituții ale statului, fiecare având atribuții bine stabilite.
Cabinetul viceprim-ministrului Oana Gheorghiu va coordona grupul de lucru interinstituțional responsabil cu dezvoltarea cadrului legislativ și cu pregătirea implementării proiectului.
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va avea rolul de autoritate de supraveghere a întregului ecosistem digital. Instituția va coordona elaborarea legislației, colaborarea cu celelalte autorități și cu partenerii privați, precum și monitorizarea tehnică a soluțiilor implementate.
Ministerul Afacerilor Interne va pune la dispoziție aplicația mobilă RO Wallet și infrastructura informatică necesară. Tot MAI va emite identitatea digitală a cetățenilor și va gestiona serviciile de verificare a vârstei.
Serviciul de Telecomunicații Speciale va administra infrastructura de certificare, registrul centralizat al entităților participante în ecosistemul digital și schemele naționale de atestare.
Prima versiune a aplicației este programată pentru 2026
Autoritățile și-au propus ca prima etapă a proiectului să fie implementată în cursul anului 2026.
În această fază va fi lansată prima versiune a aplicației mobile RoEUDIW, va deveni disponibilă identitatea digitală pentru cetățeni și va fi introdus sistemul de verificare electronică a vârstei.
Tot în această perioadă ar urma să fie finalizat și cadrul legislativ necesar funcționării noului sistem.
România va adopta tehnologia dezvoltată de Germania
În loc să dezvolte de la zero propria platformă, România a ales să utilizeze soluția tehnică realizată de Germania pentru Portofelul European de Identitate Digitală.
După analiza mai multor variante utilizate în statele membre, autoritățile au decis că tehnologia germană reprezintă cea mai potrivită opțiune.
Soluția este dezvoltată în regim open-source, ceea ce înseamnă că poate fi utilizată gratuit, iar codul sursă, componentele tehnice și schemele de certificare pot fi adaptate la cerințele României.
Guvernul consideră că această abordare va reduce costurile dezvoltării infrastructurii informatice și va accelera implementarea proiectului, contribuind în același timp la dezvoltarea unui sistem european comun de identitate digitală.
Și companiile private vor putea oferi portofele digitale
Pe termen lung, Executivul intenționează să deschidă piața și către furnizorii privați.
Companiile interesate vor putea oferi propriile portofele digitale, însă doar după certificarea acestora conform schemei naționale stabilite de autorități.
Guvernul precizează că își propune să colaboreze cu mediul privat pentru extinderea utilizării portofelului digital în cât mai multe servicii, astfel încât aplicația să poată deveni un instrument utilizat pe scară largă de cetățeni atât în România, cât și în restul Uniunii Europene.