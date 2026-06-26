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Justitie· 2 min citire

Noi percheziții ale DNA după interceptări în dosarul lui Ciucu. Ce au descoperit anchetatorii - SURSE

Ciprian Ciucu la DNA (foto: Inquam Photos)

Ciprian Ciucu la DNA (foto: Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 10:45
SursăRealitatea PLUS

Apar noi detalii explozive în mega-ancheta în care este vizat edilul capitalei Ciprian Ciucu, se fac percheziții informatice pentru că există interceptări care stau la baza acuzațiilor extrem de grave, susțin surse din anchetă pentru Realitatea Plus. Jurnalista Denis Rifai ar fi negociat cu Ciucu emiterea unor avize pentru locuri de parcare, inclusiv Bolojan ar putea fi chemat la audieri să dea explicații din campania pentru locale.

Apar informații de ultimă oră în ancheta care îl vizează pe primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Potrivit surselor Realitatea Plus, la sediul DNA au loc în acest moment percheziții informatice pe dispozitivele electronice ale Odetei Nestor, aflată în arest preventiv pentru 30 de zile.

Anchetatorii sunt interesați în special de conversațiile purtate de Nestor cu jurnalista Denis Rifai, apropiată a acesteia. Pista a fost deschisă de interceptări din care ar reieși că jurnalista urma să discute cu Ciprian Ciucu despre emiterea unor autorizații pentru locuri de parcare într-un complex rezidențial.

Procurorul de caz ar fi dispus interceptarea ambientală a mașinii personale a Denisei Rifai, tehnică care ar fi condus la obținerea acestor informații.

Nu este exclus ca Odeta Nestor să fie chemată din nou la audieri în cadrul anchetei.

Bolojan ar putea fi chemat la DNA

Un alt element important al anchetei îl vizează pe Ilie Bolojan, care ar putea fi chemat la sediul DNA pentru a oferi detalii despre practicile lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei.

Bolojan este un apropiat al edilului și a fost implicat direct în campania electorală a acestuia pentru Primăria București din 2025. Potrivit surselor Realitatea PLUS, el ar putea răspunde întrebărilor procurorilor inclusiv în dosarul în care este vizată Oana Gheorghiu.

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