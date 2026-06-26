Controale ITM în Brăila: zeci de șoferi Uber și Bolt, descoperiți fără contracte legale. S-au dat amenzi uriașe

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 14:18

Inspectorii de muncă din județul Brăila au identificat 39 de persoane care desfășurau muncă nedeclarată, dintre care 38 activau ca șoferi pentru platformele de transport alternativ Bolt și Uber. În urma controalelor, autoritățile au aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 1,52 milioane de lei, în cadrul unei campanii naționale de verificare a muncii nedeclarate.

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