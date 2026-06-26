Controale ITM în Brăila: zeci de șoferi Uber și Bolt, descoperiți fără contracte legale. S-au dat amenzi uriașe

Inspectorii de muncă din județul Brăila au identificat 39 de persoane care desfășurau muncă nedeclarată, dintre care 38 activau ca șoferi pentru platformele de transport alternativ Bolt și Uber. În urma controalelor, autoritățile au aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 1,52 milioane de lei, în cadrul unei campanii naționale de verificare a muncii nedeclarate.
"Din cele 39 de persoane identificate prestând muncă nedeclarată, 38 desfășurau activitate în domeniul transportului de persoane în regim taxi și o persoană în domeniul poștei și curieratului. Pentru aceste fapte au fost aplicate amenzi în valoare totală de 1,52 milioane de lei, iar toți cei patru angajatori sancționați se aflau la prima abatere", a declarat, pentru Agerpres, inspectorul-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Brăila, Liviu Arhire.
Potrivit acestuia, cele 38 de persoane menționate erau șoferi de Bolt și Uber.
Campanie națională de controale în transportul prin platforme digitale
Acțiunea a fost derulată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila, în cadrul Campaniei Naționale pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care își desfășoară activitatea prin intermediul platformelor digitale, desfășurată în perioada 2–22 iunie.
Rezultatele controalelor și sancțiunile aplicate
În total, inspectorii au efectuat 29 de controale la nivelul județului și au aplicat 12 sancțiuni contravenționale, dintre care cinci amenzi, în valoare totală de 1.521.500 de lei.
La cei patru angajatori sancționați au fost identificate 39 de persoane care prestau muncă nedeclarată, valoarea amenzilor aplicate pentru aceste fapte fiind de 1.520.000 de lei.
Printre principalele nereguli constatate s-au numărat primirea la muncă a unor persoane fără încheierea contractului individual de muncă, neînregistrarea contractelor în registrul general de evidență a salariaților înainte de începerea activității, neevidențierea orelor de muncă prestate și nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară.
Inspectorii de muncă au dispus măsuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor constatate, avertizând că nerespectarea acestora în termenele stabilite constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.