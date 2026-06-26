Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Ministerul Sănătății, plată record prin PNRR: 438 milioane de lei într-o singură săptămână
Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății
Ministerul Sănătății a efectuat, în această săptămână, plăți de 438,1 milioane de lei pentru proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cea mai mare sumă achitată într-o singură săptămână de la lansarea programului.
Citește și
- 14:51Ironii în rafală de la Elena Udrea pentru Siegfried Mureșan. Mesajul care a făcut furori online
- 14:16Deputat PSD, atac nemilos la Siegfried Mureșan: „ Ridică multe semne de întrebare”
- 13:55PSD acuză PNL, USR și UDMR că blochează formarea Guvernului: „Aceasta este sabotaj și rea-voință”
- 13:47Nicușor Dan anunță că Summitul Flancului Estic va avea loc la București: „Țara noastră joacă un rol activ”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News