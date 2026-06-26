Nicușor Dan ar putea să NU îi mai cheme pe liderii partidelor la Cotroceni: ce s-a schimbat

Președintele Nicușor Dan ar putea să nu-i mai cheme astăzi pe liderii partidelor parlamentare la Palatul Cotroceni pentru Consultări pe tema viitorului Guvern.
Este posibil să nu mai existe discuții, astăzi, la Palatul Cotroceni între președinte și liderii partidelor parlamentare, și asta deoarece este blocaj total în negocierile dintre partide în momentul de față.
Deși pentru astăzi erau așteptate noi discuții între reprezentanții PNL-PSD-USR și UDMR, nu este clar dacă liderii acestor partide se vor reuni pentru reluarea negocierilor, după ce întâlnirea de la Vila Lac nu a dus la niciun consens.
În prezent, negocierile sunt împărțite între două tabere: PSD, pe de o parte, și PNL, USR și UDMR, pe de altă parte. Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, social-democrații își mențin a;a-numitele "linii roșii": îl susțin în continuare pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și resping varianta unei rotative guvernamentale.
Sursele men'ionate mai spun că nici în tabăra PNL–USR–UDMR nu a fost luată, până acum, o decizie clară privind rotativa, existând posibilitatea ca această variantă să nu mai fie susținută.
În schimb, PNL, USR și UDMR speră să obțină suficiente voturi pentru noua lor propunere de premier, Siegfried Mureșan, fără sprijinul PSD și al AUR. La rândul său, PSD încearcă să atragă voturi din cealaltă tabără și insistă asupra unui acord scris, solicitat și de președintele Nicușor Dan, care să susțină desemnarea lui Sorin Grindeanu ca prim-ministru.
Totodată, PSD lucrează la programul de guvernare și la lista viitorilor miniștri, vizând un Executiv mai suplu, cu 14 ministere. În program ar urma să fie incluse măsuri economice precum eliminarea CASS pentru noile mame și veteranii de război, precum și indexarea pensiilor de la începutul anului viitor.