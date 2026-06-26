Lorand Turos, despre propunerea lui Mureșan ca premier: „Sper să se termine cu această criză politică”

Publicat 26 iun. 2026, 12:17 Sursă Realitatea PLUS

Lorand Turos, senator UDMR, a declarat în cadrul unei conferințe comună cu PNL și USR, că prezidiul executiv al formațiunii a decis să îl susțină pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

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