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Politica· 1 min citire
Lorand Turos, despre propunerea lui Mureșan ca premier: „Sper să se termine cu această criză politică”
Lorand Turos, senator UDMR
Publicat26 iun. 2026, 12:17
SursăRealitatea PLUS
Lorand Turos, senator UDMR, a declarat în cadrul unei conferințe comună cu PNL și USR, că prezidiul executiv al formațiunii a decis să îl susțină pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.
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