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Politica· 1 min citire

Lorand Turos, despre propunerea lui Mureșan ca premier: „Sper să se termine cu această criză politică”

Lorand Turos, senator UDMR

Lorand Turos, senator UDMR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 12:17
SursăRealitatea PLUS

Lorand Turos, senator UDMR, a declarat în cadrul unei conferințe comună cu PNL și USR, că prezidiul executiv al formațiunii a decis să îl susțină pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Liderul UDMR a invocat și contextul coaliției, subliniind că această decizie vine în spiritul valorilor asumate de partenerii de guvernare acum un an.

„După circa 2 luni de zile de criză politică, se pare că azi am venit cu o soluție viabilă, azi dimineață prezidiul executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Sigfried Mureșan, pentru a fi premierul României, și sper că în câteva zile să se termine cu această criză politică, guvernamentală, și să putem lucra împreună pentru restabilirea acelor valori, pentru care am pornit la un drum comun acum un an.”, a declarat Lorand Turos.

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