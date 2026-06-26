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Politica· 1 min citire

Schimbări de ultimă oră în tabăra USR! Miruță sau Buzoianu, propunerile partidului pentru funcția de premier - SURSE

Diana Buzoianu și Radu Miruță / Colaj foto

Diana Buzoianu și Radu Miruță / Colaj foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 11:25
Actualizat26 iun. 2026, 11:31
SursăRealitatea PLUS

În cadrul unei ședințe interne organizate vineri, USR ar fi propus două variante pentru funcția de premier: Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, sau Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, susțin surse politice citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, urmează ca decizia finală să fie luată în Comitetul Politic al partidului convocat în această seară, de la ora 17:00.

În paralel, PNL ar fi venit cu propunerea ca Siegfried Mureșan să fie desemnat pentru funcția de prim-ministru, o variantă susținută și de UDMR în urma unei ședințe interne desfășurate în această dimineață.

Informațiile indică faptul că se discută și scenariul formării unui guvern minoritar PNL–USR–UDMR, cu o posibilă formulă de rotativă guvernamentală, însă această variantă a fost respinsă anterior de președintele Nicușor Dan, care ar fi solicitat formarea unei majorități și asumarea responsabilității politice.

De asemenea, sursele politice menționate mai afirmă că Ilie Bolojan și-ar fi schimbat poziția, revenind asupra acordului privind pactul inițial și susținând din nou ideea rotativei, în timp ce PSD nu ar fi fost de acord cu acest scenariu.

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