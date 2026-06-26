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Politica· 1 min citire
Schimbări de ultimă oră în tabăra USR! Miruță sau Buzoianu, propunerile partidului pentru funcția de premier - SURSE
Diana Buzoianu și Radu Miruță / Colaj foto
Publicat26 iun. 2026, 11:25
Actualizat26 iun. 2026, 11:31
SursăRealitatea PLUS
În cadrul unei ședințe interne organizate vineri, USR ar fi propus două variante pentru funcția de premier: Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, sau Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, susțin surse politice citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, urmează ca decizia finală să fie luată în Comitetul Politic al partidului convocat în această seară, de la ora 17:00.
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