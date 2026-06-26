Schimbări de ultimă oră în tabăra USR! Miruță sau Buzoianu, propunerile partidului pentru funcția de premier - SURSE

Publicat 26 iun. 2026, 11:25 Actualizat 26 iun. 2026, 11:31 Sursă Realitatea PLUS

În cadrul unei ședințe interne organizate vineri, USR ar fi propus două variante pentru funcția de premier: Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, sau Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, susțin surse politice citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, urmează ca decizia finală să fie luată în Comitetul Politic al partidului convocat în această seară, de la ora 17:00.

Distribuie articolul