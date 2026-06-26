Mihai Fifor, atac dur la USR și Dominic Fritz: 12% din voturi obținute nu vă dă dreptul să decideți cine guvernează

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 08:53

Liderul PSD Arad Mihai Fifor a lansat vineri dimineață un atac extrem de dur la adresa USR și a liderului formațiunii, Dominic Fritz, afirmând că PSD are dreptul constituțional de a forma Guvernul, în calitate de câștigător al alegerilor parlamentare. ]n mesajul transmis, Fifor a criticat intervențiile USR în procesul de guvernare. "Singurul organism abilitat de Constituție să exercite control asupra Guvernului este Parlamentul. Nu Fritz și gașca lui", spune social-democratul.

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