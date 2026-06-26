Mihai Fifor, atac dur la USR și Dominic Fritz: 12% din voturi obținute nu vă dă dreptul să decideți cine guvernează

Liderul PSD Arad Mihai Fifor a lansat vineri dimineață un atac extrem de dur la adresa USR și a liderului formațiunii, Dominic Fritz, afirmând că PSD are dreptul constituțional de a forma Guvernul, în calitate de câștigător al alegerilor parlamentare. ]n mesajul transmis, Fifor a criticat intervențiile USR în procesul de guvernare. "Singurul organism abilitat de Constituție să exercite control asupra Guvernului este Parlamentul. Nu Fritz și gașca lui", spune social-democratul.
În mesajul publicat pe Facebook, deputatul PSD Mihai Fifor a criticat modul în care USR și liderul său, Dominic Fritz, se raportează la procesul politic și la formarea Guvernului.
"România nu se conduce în devălmășie, domnule Fritz. România este o democrație. În care se organizează alegeri libere și democratice. Din alegeri rezultă voința poporului, care decide pe cine a ales să îl conducă. Nu puțin, nu mult, nu cu jumătăți de măsură. Cu puteri depline, odată ce Guvernul a fost învestit de Parlament", a declarat Fifor.
Liderul PSD Arad a susținut că partidul său, în calitate de câștigător al alegerilor parlamentare, are dreptul să formeze Executivul.
"În virtutea acestui fapt, domnule Fritz, are dreptul constituțional să formeze un guvern. Cu puteri depline. Și să guverneze. Fără Fritz gardian. Singurul organism abilitat de Constituție să exercite control asupra Guvernului este Parlamentul. Nu Fritz și gașca lui", a precizat parlamentarul PSD.
Critici dure la adresa USR
Fifor a acuzat USR că ar încerca să influențeze deciziile guvernamentale dincolo de mandatul primit la alegeri.
"Știu că pentru dumneavoastră și gașca de la USR respectarea legii pare opțională. S-a văzut și după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a spus clar că ați încălcat legea. Voi însă nu dați doi bani pe lege. Legea sunteți voi. Tu, Miruță, Buzoianu, Ambrozie... apostolii neamului românesc. Luceferii țării.
Dar am o veste proastă pentru voi. La alegerile parlamentare ați obținut puțin peste 12% din voturi și v-ați clasat pe locul al patrulea. Aceste cifre nu vă dau dreptul să decideți cine are voie să guverneze și cine nu, chiar dacă, din bunăvoință și din dorința de a face bine țării, PSD v-a adus la masa deciziei.
Lucru pe care îl regretăm enorm acum, pentru că oriunde vi se dă șansa să aveți putere de decizie, distrugeți tot în jur. Iar lucrul acesta nu trebuie să se mai întâmple vreodată", a transmis Mihai Fifor.
„Nu faceți abuz de bunul‑simț al PSD, domnule Fritz”
Fifor afirmă că PSD nu trebuie „monitorizat” de USR, ci dimpotrivă, USR ar fi cel care trebuie să demonstreze românilor că poate exercita puterea în mod responsabil. În opinia sa, lipsa de rezultate și modul în care USR ar fi administrat situațiile de criză au alimentat neîncrederea publicului.
În același mesaj, liderul PSD acuză formațiunea condusă de Fritz că ar fi „aruncat România într-o criză profundă”, prin decizii sabotoare și lipsă de responsabilitate. El susține că PSD a arătat „prea mult respect” față de USR, deși acesta „nu îl merita nici 1%”, și transmite că formarea unui guvern funcțional nu depinde de prezența USR la masa negocierilor.
Mai mult, Fifor sugerează că USR ar putea dispărea politic dacă ar fi să se confrunte din nou cu electoratul: „Mergem oricând în fața poporului dacă e nevoie. Mă întreb însă sincer… oare veți mai exista după? Nu că v-ar regreta cineva prea mult vreodată”.