Reacția lui Nicușor Dan după acuzațiile Iranului la adresa României: „Avem un parteneriat strategic”

Președintele Nicușor Dan a respins acuzațiile Iranului privind o presupusă „complicitate” a țării noastre în conflictul declanșat de SUA. Șeful statului a explicat că România nu a fost parte a acestui război, precizând că sprijinul acordat Washingtonului, constând în permiterea realimentării aeronavelor americane, s-a desfășurat strict în baza acordurilor din parteneriatul strategic bilateral.
Nicușor Dan respinge acuzațiile Teheranului: România și-a respectat obligațiile de aliat, fără a deveni parte în conflict
Bucureștiul respinge categoric eticheta de țară co-beligerantă în conflictul din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a acuzat direct România de complicitate în operațiunile militare coordonate de Washington. Președintele Nicușor Dan a adus clarificări importante pe marginea acestui subiect, explicând natura sprijinului logistic acordat partenerului american.
Șeful statului a punctat că decizia de a permite utilizarea spațiului aerian și a infrastructurii naționale a avut la bază un cadru legal strict și un vot asumat în forul legislativ.
„Situația este extrem de clară și derivă din hotărârea adoptată de Parlament, care a autorizat realimentarea aparatelor de zbor ale SUA pe teritoriul nostru. Acest sprijin logistic nu transformă sub nicio formă România într-un stat co-beligerant în acest război. Am răspuns afirmativ unei solicitări venite din partea unui partener strategic care avea nevoie de o bază pentru avioanele de realimentare, un gest firesc în cadrul parteneriatului de securitate pe care îl avem cu Statele Unite”, a declarat Nicușor Dan.
Teheranul invocă declarațiile oficialilor NATO și acuză o agresiune coordonată
Tensiunile diplomatice au escaladat după ce purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a lansat acuzații dure la adresa Alianței Nord-Atlantice. Oficialul de la Teheran a vorbit despre o „complicitate” extinsă a statelor NATO la ceea ce a numit un „război de agresiune ilegal”, orchestrat de SUA și Israel împotriva țării sale.
Pentru a-și susține argumentele, reprezentantul Iranului a făcut trimitere directă la o serie de afirmații publice ale secretarului general al NATO, Mark Rutte. Într-o intervenție recentă la postul american Fox News, Rutte a oferit detalii logistice din culisele operațiunii militare comune „Epic Fury”, declanșată la finele lunii februarie.
Conform datelor expuse de șeful NATO, sute de aeronave americane au operat de pe baze europene pentru a susține ofensiva. În acest context, Mark Rutte a nominalizat explicit Italia și România drept platforme de sprijin, menționând inclusiv faptul că aeroportul din București și-a reorganizat și redus traficul comercial civil pentru a acorda prioritate și a face loc avioanelor de realimentare ale armatei americane.