Reacția lui Nicușor Dan după acuzațiile Iranului la adresa României: „Avem un parteneriat strategic”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 19:46

Președintele Nicușor Dan a respins acuzațiile Iranului privind o presupusă „complicitate” a țării noastre în conflictul declanșat de SUA. Șeful statului a explicat că România nu a fost parte a acestui război, precizând că sprijinul acordat Washingtonului, constând în permiterea realimentării aeronavelor americane, s-a desfășurat strict în baza acordurilor din parteneriatul strategic bilateral.

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