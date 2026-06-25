Sforile trase pentru alianțe noi. Crin Antonescu demască jocurile făcute pentru GUVERN: „Disponibilitatea lui Veștea față de AUR a fost evidentă!”
Crin Antonescu
Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a lansat declarații surprinzătoare despre negocierile și jocurile de culise din jurul formării noului Guvern. Într-o intervenție în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, acesta a afirmat că AUR a avut la îndemână o oportunitate rară de a-și consolida poziția pe scena politică, însă a ales să nu profite de ea.
Crin Antonescu: „AUR dacă vota Veștea avea un câștig foarte mare!”
„Da, eu am spus că a câștigat până la ora 5 și după aceea a pierdut foarte mult (George Simion).
Mai tot ce câștigase după aceea.
De ce până la ora 5?
Aș vrea, da, am să mă explic imediat. Și, mă rog, pe cât pot mai concentrat. Înainte de toate însă aș vrea să vă spun ceva. Dumneavoastră, toți cei prezenți
în această emisiune și în această seară și în atâtea, atâtea alte seri, sunteți uniți de o anumită viziune politică, de anumite valori, sunteți ca o familie.
Eu nu fac parte din această familie. Împărtășesc unele dintre valorile dumneavoastră și în orice caz respect faptul că, având o viziune, o opțiune, vă apărați. Și așa cum ați spus dumneavoastră, dumneavoastră personal, Anca Alexandrescu, ca jurnalist, televiziunea, dumneavoastră foarte mulți, toți invitații din această seară și din altele, ați apărat o cauză care nu-i ușoară.
Şi pentru asta, încă o dată, chiar dacă nu-i cauza mea, sau în întregime cauza mea, tot respectul. Pentru că aţi apărat-o sub ameninţarea CNA, pentru că aţi apărat-o sub o campanie propagandistică de o violenţă şi de o mizerie pe care eu, la rândul meu, le cunosc şi ca atare pot în plus să vă apreciez.
De aceea, daţi-mi voie să-mi exprim şi eu solidaritatea cu dumneavoastră, deşi din afara, ca să spun aşa, familiei.
Acum, privind la ceea ce a decis AUR şi George Simion pe episodul Veșea, încă o dată fac precizarea: n-am nicio treabă, nu sunt un om care am votat AUR, nu sunt un om care susţin AUR. Deci n-am nicio calitate ca să zic eu ce trebuie să facă AUR sau ce să nu facă.
E doar un comentariu. Şi e un comentariu totuşi al unui om care, şi faţă de George Simion şi faţă de AUR, a avut totuşi o altă poziţie decât ceilalţi, de partea cealaltă a gardului.
Adică eu am susţinut şi, mă rog, am fost ocărât, dar nu contează, când n-a dovedit nimeni cu nimic că AUR este un partid extremist şi am susţinut că George Simion este un lider de partid cu care putem să nu fim de acord, putem să nu votăm, putem să nu facem guverne, dar pe care, atunci când suntem cei care suntem în politică, trebuie totuşi să-l respectăm ca partener, pentru că e un om care împreună cu alţii a construit un partid, un partid important, un partid care a câştigat voturile unor milioane de români şi acest lucru în sine, dacă suntem democraţi, trebuie să-l respectăm.
Privitor, la episodul de care vorbim, sunt doar niște comentarii din afară, repet, fără nicio pretenție de niciun fel. Eu cred că a fost o șansă deosebită. Conjunctura a dat o șansă extraordinară a AUR să facă, să câștige ceea ce cred eu că trebuie să fie obiectivul lui și anume credibilizarea, dobândirea de onorabilitate și de forță în afara, câștigarea de teren în afara nucleului său dur de alegători, în afara nucleului său dur de susținători și de votanți.
Șansa a fost să se arate ceea ce George Simion, pe la ora 5, să zic ora 5, nu știu exact cât era, în prima lui conferință de presă, a și punctat foarte bine, spunând, în esență, iată, ați spus că suntem extremiști, că suntem nefrecventabili, că suntem niște paria, dar iată că o soluție pentru România va aduce și la noi și vă obligă să ne tratați ca pe niște parteneri politici normali.
Și în sensul acesta mi s-a părut că a acumulat un maximum de puncte și o poziție foarte bună. Eu mai departe cred, dar repet, cred eu, că dacă vota guvernul Veștea, AUR avea un câștig oarte mare.”, a zis Crin Antonescu, fost lider PNL, exclusiv la Culisele Statului Paralel.
„Unu, putea pur și simplu, pentru că disponibilitatea lui Veștea a fost evidentă, din ce motive nu discut. Discutăm o realitatea. Pur și simplu puteau să impună două, trei măsuri bune pentru foarte mulți oameni afectați de guvernarea Bolojean.
Și eu vă spun că sunt convins că aceste măsuri vor fi luate de următorul guvern, dar de data asta erau impuse de AUR. Și asta vedeau niște oameni care chiar nu votau cu AUR.
Doi, era o manifestare de forță politică nu doar așa, potențială și în viitor. În acest moment, adică AUR era partidul care îl trimitea acasă pe Bolojan și guvernul lui. Nu era partidul care punea guvernul Veștea. Că nu avea forța el să pună un guvern. Invers citesc eu lucrurile. Era partidul pentru care eu, care nu sunt susținător și votant AUR, i-aș fi păstrat un gând bun, ca să spun așa.
Și eu vorbesc de oameni mulți. Dom'le, ăștia au avut un merit. L-au trimis acasă pe ăla cu gașca lui soroșistă, care nu mai voia să mai plece și nu vrea să mai plece. Simplu spus. E, și mai e o chestiune, a doua.
Deci, decizia în sine. Cred că se putea lua și decizia asta dacă, iar părerea mea, dacă George Simeon, după ce l-a chemat pe Veștea și-a dus la maximum această punere în scenă, care în politică înseamnă mult, și după ce Veștea s-a dus, și ăsta era un succes pentru AUR extraordinar, dacă în momentul ăla se comporta elegant și limpede.
Adică am vorbit cu Veștea și ies de acolo și spun, dom'le, vă votăm. Din ce motive? Că ne-am înțeles pe măsura aia, pe măsura aia, pe nu știu... funcția aia, dacă se negociau funcții, dar în orice caz trebuie să plece ăștia. Trebuie să dăm României un guvern. Ăsta care se poate acum sau dom'le, nu te votăm, nu te votăm, îți mulțumim că ai venit să discuți în al 12-lea la ceas, trebuia să vii mai devreme, trebuia să discutăm mai mult, nu te votăm, am plecat acasă.
Ambiguitatea care a rămas și care, cred, l-a tentat, mă rog, fac supoziții, zic și eu, l-a tentat pe George Simion pentru că a maximizat spectacolul, pentru unul ca mine n-a dat bine. Și n-a dat bine pur şi simplu pentru că am avut senzaţia împreună cu alţii că nici George Simion n-a luat o hotărâre şi o ia până în ultima secundă, în funcţie de? În funcţie de ce, doamnă Alexandrescu? Asta poate să nască suspiciuni, asta poate să nască interpretări, că rezultatul este o victorie a lui Bolojan şi a trupei lor, poţi să te gândeşti la foarte multe lucruri. Şi eu nu fac, că nu fac procese de intenţie nimănui. Am fost eu victima a destule procese de intenţie, deci nu fac chestia asta. Dar vreau să spun că aşa am citit eu toată povestea asta şi mai departe, sigur că discutăm de anticipate, dar n-am... Vreau să spun o singură frază aici. Anticipatele sunt posibile, foarte puţin probabile. Posibile sunt...”, a completat Crin Antonescu.
Crin Antonescu dezvăluie cum se pun guvernele
„Eu vă întreb, credeți că AUR va lua 50% plus 1? Cred că nu. Și dacă nu va lua 50% plus 1, rezultatul va fi o creștere a AUR, creștere clară față de cât are acum. Nu o să mai aibă 20, o să aibă 30, 35. Dar și o creștere a cui? A aripii soroșiste, adică Bolojan plus USR.
Vor avea de pierdut, în acel moment, cei care nu sunt AUR, dar nu sunt nici sorosiști. Adică PSD-ul, partea din PNL care nu e chiar atât de mică pe cât pare oficial că nu e soroșistă și, la urmă, guvernul se va face tot fără AUR. Cam asta e ce am văzut eu. Încă o dată vreau ca foarte bine să înțeleagă toată lumea care bagă de seamă ce spun eu câtă e, că spun aceste lucruri pur și simplu comentându-le, fără nicio pretenție că, repet, nu e partidul meu, nu e treaba mea. Eu spun pur și simplu.
Da, conferința de presă a lui Nicușor Dan a fost destul de interesantă. El ne-a spus câteva lucruri. Mai întâi ne-a spus...
El a fost întrebat dacă Bolojan a mințit. A mințit, corect. Și după cum ați văzut, el a răspuns: nu vreau să vă răspund la întrebarea asta. Asta ce înseamnă? Că a mințit, da? Eu așa citesc. Mai ales că ulterior a spus că e nevoie de oameni serioși. Exact. După care a spus ce? Domnule, eu l-am numit pe Tomac pe presupunerea, sau cum a zis el, așteptarea rezonabilă că trece.
Așteptare în urma discuțiilor cu niște lideri. Cu alte cuvinte, da, Bolojan mi-a spus că e de acord cu guvernul Tomac, de tehnocrați, și că a mințit și m-a lăsat în offside. Și doi, a numit pe Veștea, tot în urma unei așteptări rezonabile și discuții cu lideri, și de data asta n-am mai spus-o, aaa, o spun eu, de data asta cei care au defectat au fost UDMR-ul. UDMR-ul.
Deci ne-a spus acest lucru. Acum, în legătură cu domnul Bolojan că a mințit sau n-a mințit, eu, eu, portretul ăsta extraordinar al lui Bolojan construit de propagandă în timp are unul din punctele forte în legenda că Bolojan e un om de cuvânt, a modului absolut.
Și eu am crezut mulți ani că Bolojan e un om de cuvânt, fără să am ocazia să verific...Ipoteza asta. Sigur, eu acum, personal, știu foarte bine cât de cuvânt este sau nu este domnul Bolojan în urma campanii electorale prezidențiale, dar despre care, cum v-am mai spus, nu discut. Deci eu știam. Numai că acum apare clar povestea asta cu Tomac.
Nicușor Dan a făcut aluzie limpede la faptul că Bolojan, alaltăieri, sau când au avut consultări, a ieșit și a spus clar, sau ieri. Domne, ori să pună un guvern PSD și noi îi dăm votul de învestitură, a spus-o cu gura lui, public, fără condiții, fără detalii, fără șase luni, fără nimic. Și Nicușor Dan asta a invocat, iar în general despre cum e cu domnul Bolojan sau nu, ați pomenit și dumneavoastră, a văzut până și Cristian Tudor Popescu.
Lăsând la o parte oamenii pe care i-a băgat în această conducere de la Congres, despre care am discutat și, mă rog, domne, dar tu să dai afară din funcție de conducere și urmează din partid... un fost președinte al partidului, ministru parlamentar, Alina Gorghiu, 20 de ani, 25 de ani membru al partidului. Dar fără niște președinți de consiliu județean care și-au luat votul de la oameni, direct, Veștea, de 35 de ani, la Brașov, Toma Petcu, zdrobitor la Giurgiu.
Să-i dai afară pe ăștia ca să aduci un om... de unde? De la un partid pe care l-ai calificat mereu de extremist. Deci se lămurește tot cu extremismul, cu traseismul, cu morala și cu toate astea.
Faptul că nimeni nu-i spune lui Bolojan, dom'le, am înțeles, ai adus, te știam de USR-ist, da, dar și de șosocar acum. L-am spus, ăsta e partidul în momentul ăsta. Ăsta e cu Bolojan. Dar ceea ce se întâmplă, rezumând, este că elementul nou este că nu știu din ce motive s-a constituit această... s-a aliniat această axă PNL-Bolojan-USR, adică un USR mai mare, că Bolojan a mutilat, a desfigurat partidul ăsta, l-a userizat complet. E un USR ceva mai numeros, dar la care s-a adăugat și UDMR-ul.
Eu despre UDMR nu vreau să vorbesc de rău și nu o să uit niciodată, în plan personal, că UDMR-ul, pe o candidatură pe care împreună cu alții au propus-o, au fost singurii care au fost corecți până la capăt și au susținut-o. Și tot respectul meu pentru asta. Nu știu care sunt motivele, dar o constat. Și atunci, problema care se pune, iarăși, este următoarea: când se contura o soluție.”, a afirmat fostul candidat la prezidențiale - Crin Antonescu.
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