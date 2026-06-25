Sforile trase pentru alianțe noi. Crin Antonescu demască jocurile făcute pentru GUVERN: „Disponibilitatea lui Veștea față de AUR a fost evidentă!”

Publicat 25 iun. 2026, 21:49 Sursă Realitatea PLUS

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a lansat declarații surprinzătoare despre negocierile și jocurile de culise din jurul formării noului Guvern. Într-o intervenție în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, acesta a afirmat că AUR a avut la îndemână o oportunitate rară de a-și consolida poziția pe scena politică, însă a ales să nu profite de ea.

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