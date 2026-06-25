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Crin Antonescu & Mohammad Murad la Culisele Statului Paralel. Ediție de senzație de la 20:55

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 16:31
Actualizat25 iun. 2026, 16:38
SursăRealitatea PLUS

Crin Antonescu & Mohammad Murad / Culisele Statului Paralel România nu are guvern. A doua oară. AUR a golit sala. Guvernul Veștea s-a prăbușit în direct, în fața întregii țări. Iar Nicușor Dan a resetat ceasul constituțional care ticăie.

Cine a orchestrat eșecul? Ce urmează cu următoarea propunere de premier? Și cine mai poate scoate România din acest haos politic?

Diseară, de la 20.55, fostul lider liberal Crin Antonescu spune lucrurilor pe nume. Iar Mohammad Murad, de la AUR, explică decizia care a aruncat în aer tot scenariul.

Fără menajamente. Fără discursuri oficiale.

Diseară, 20.55. Realitatea Plus. Culisele Statului Paralel.

Emisiunea care nu îți ascunde adevărul, ORICÂT de dureros ar fi!

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