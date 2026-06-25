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Crin Antonescu & Mohammad Murad la Culisele Statului Paralel. Ediție de senzație de la 20:55
Anca Alexandrescu
Publicat25 iun. 2026, 16:31
Actualizat25 iun. 2026, 16:38
SursăRealitatea PLUS
Crin Antonescu & Mohammad Murad / Culisele Statului Paralel România nu are guvern. A doua oară. AUR a golit sala. Guvernul Veștea s-a prăbușit în direct, în fața întregii țări. Iar Nicușor Dan a resetat ceasul constituțional care ticăie.
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