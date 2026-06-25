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Politica· 1 min citire

Radu Miruță dă contracte de 4,9 miliarde de euro firmei Rheinmetall

Radu Miruță

Radu Miruță

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 19:54
SursăRealitatea PLUS

Nici până în acest moment, Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, nu a publicat documentele care să arate transparent procesul de selecție și evaluare aplicat în cazul firmei Rhenmetal. Totul după ce companiei i s-au atribuit contracte de aproape 5 miliarde de euro.

Achiziții de 4,9 miliarde de euro de la RHEINMETALL

1. Muniție calibrul 35 milimetri (C + RAM + Oerliken + Skyranger, inclusiv AHEAD - proiectile inteligente care se fragmentează înainte de impact) - 401.760 de proiectile în total - 544.439.500 de euro cu tot cu TVA

2. Sistemul mobil de apărare antiaeriană Skyranger 35 + Sistemul artileristic dislocabil de apărare aeriană cu baza la sol SKYNEX + Sistemul de apărare antiaeriană foarte apropiată marca Millennium - 1.188.159.500 de euro cu TVA

3. Între 232 și 298 mașini de luptă - 3.146.986.616 de euro cu tot cu TVA

sursa Ministerul Apărării

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