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Politica· 1 min citire
Radu Miruță dă contracte de 4,9 miliarde de euro firmei Rheinmetall
Radu Miruță
Publicat25 iun. 2026, 19:54
SursăRealitatea PLUS
Nici până în acest moment, Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, nu a publicat documentele care să arate transparent procesul de selecție și evaluare aplicat în cazul firmei Rhenmetal. Totul după ce companiei i s-au atribuit contracte de aproape 5 miliarde de euro.
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