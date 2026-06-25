Radu Miruță dă contracte de 4,9 miliarde de euro firmei Rheinmetall

Publicat 25 iun. 2026, 19:54 Sursă Realitatea PLUS

Nici până în acest moment, Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, nu a publicat documentele care să arate transparent procesul de selecție și evaluare aplicat în cazul firmei Rhenmetal. Totul după ce companiei i s-au atribuit contracte de aproape 5 miliarde de euro.

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