Inteligența artificială intră sub piele. De la plasturi cu AI la detectoare de minciuni vocale, invențiile care au furat toate privirile la VivaTech 2026

Plasturi care analizează transpirația sportivilor, implanturi osoase artificiale imprimate în 3D și detectoare de voci false se numără printre cele mai surprinzătoare inovații prezentate de aproximativ 15.000 de start-upuri, până sâmbătă, la salonul VivaTech 2026 de la Paris, dedicat noilor tehnologii, informează AFP.
Implanturi realizate în 3D
Compania berlineză Blueprint Biomed a dezvoltat un înlocuitor artificial pentru implanturile osoase utilizate în fiecare an la milioane de pacienți, pentru a favoriza consolidarea osoasă.
'Astfel, nu mai este nevoie să adăugăm un implant osos autolog (provenit din corpul pacientului)', a declarat directorul său general, Aaron Herrera.
Implanturile osoase prelevate de la pacientul însuși pot eșua, pot necesita o intervenție chirurgicală suplimentară sau pot cauza complicații medicale, a subliniat el.
Implanturile artificiale realizate de Blueprint Biomed sunt concepute pe baza unui biopolimer resorbabil (denumit Policaprolactonă), imprimat în 3D, și pe bază de colagen.
Cele două substanțe sunt eliminate din organism în decurs de trei luni (colagen) și de doi ani (Policaprolactonă).
Compania germană dorește să strângă 2,5 milioane de dolari în vederea pregătirii unor studii clinice pe oameni, în speranța de putea implanta produsele sale în corpurile unor pacienți până în 2028, a precizat Aaron Herrera.
Motoare pentru drone
Utilizate la fel de bine în spectacolele aeriene cât și pe câmpurile de luptă, dronele cu patru motoare au reputația de a fi extrem de manevrabile.
Însă start-upul austriac CycloTech consideră că poate să facă acest tip de aparat încă și mai agil grație motoarelor sale cu aspect futurist, în formă de cilindru deschis și ale cărui flancuri sunt constituite din mai multe pale în formă de aripi.
'Poate să zboare staționar ca un elicopter, spre înainte ca un avion, dar și să frâneze în plin zbor sau să zboare spre înapoi', a explicat Andrea Marchsteiner, directoarea de marketing a companiei.
Acest plus de manevrabilitate s-ar putea dovedi deosebit de util pentru livrările în zone urbane sau pentru transportul de persoane, consideră CycloTech.
Compania, care are 65 de angajați și a strâns deja 40 de milioane de euro, caută finanțări suplimentare și parteneri dornici să integreze aceste motoare în aparatele lor de zbor.
Detector de voci false
În urma dezvoltării 'deepfake'-urilor audio - voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) de către escroci, pentru a-și înșela victimele făcându-le să crească că o rudă sau persoană cunoscută se află la celălalt capăt al apelului telefonic -, start-upul francez Whispeak a anunțat că a pus la punct un sistem ce permite detectarea și filtrarea apelurilor potențial frauduloase.
'Cu mai puțin de zece secunde de înregistrare vocală, poți imita pe oricine, adeseori gratuit', a declarat Florent Van Calster, directorul general al acestei companii specializate în recunoaștere vocală.
După spusele lui, compania dispune astfel de 'cel mai bun detector de 'deepfake'-uri audio din lume', rezultatul unei etape de dezvoltare care a durat trei ani.
În contextul în care noul produs se află încă în faza de testare, Whispeak colaborează cu operatorul francez Bouygues Telecom pentru a filtra apelurile potențial frauduloase și pentru a trimite alerte către utilizatori atunci când astfel de apeluri sunt detectate.
În baza datelor de antrenament disponibile, 'rata noastră medie de eroare a fost mai mică de 1%', a dezvăluit Florent Van Calster, care recunoaște totuși că, odată cu dezvoltarea constantă a AI-urilor generative, vânătoarea de voci false se aseamănă cu 'o cursă de urmărire fără sfârșit între jandarmi și hoți'.
Transpirație high-tech
Pentru a-i ajuta pe sportivii de înalt nivel să-și monitorizeze anumiți parametri de sănătate, start-upul PointFit, cu sediul în Hong Kong, a dezvoltat un plasture adeziv înzestrat cu un senzor capabil să măsoare concentrațiile de glucoză și de cortizol pe baza transpirației prezente pe piele.
CEO-ul companiei, Kenny Oktavius, a dezvăluit că lucrează la această tehnologie din anul 2019, când era încă student.
Firma asiatică elaborează pentru utilizatorii săi 'un indice de transpirație personalizat' cu ajutorul AI, care ajustează rezultatele în funcție de diverși factori, precum temperatura ambientală.
PointFit, care colaborează deja cu branduri precum Red Bull și Puma, intenționează de acum să se adreseze marilor lanțuri de distribuție, menționând printre potențialii săi parteneri lanțul de magazine cu specific sportiv Decathlon și producătorul de ochelari EssilorLuxottica.