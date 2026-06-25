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Politica· 2 min citire
AUR vine cu soluții pentru eliminarea unei piedici legislative care blochează antreprenorii români
FOTO: Arhivă
Alianța pentru Unirea Românilor a depus o propunere legislativă pentru completarea Legii societăților nr. 31/1990, prin care elimină o prevedere ce împiedică firmele aflate temporar în dificultate să restituie împrumuturile primite de la propriii asociați sau acționari. Inițiativa urmărește sprijinirea antreprenorilor români, încurajarea investițiilor și eliminarea unui blocaj care afectează mediul de afaceri.
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