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Politica· 1 min citire

USR, reuniune de urgență la ora 17:30. Manevrele pentru putere

USR

USR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 15:51
Actualizat25 iun. 2026, 15:52
SursăRealitatea PLUS

USR a decis să convoace o ședință pentru a discuta despre variantele viitorului guvern.

Conducerea USR se reunește joi seară, de la ora 17:30, într-o ședință de maximă importanță, în care liderii partidului vor analiza variantele de guvern pe care USR, PNL și UDMR le vor prezenta președintelui Nicușor Dan vineri, în contextul termenului-limită pentru desemnarea unui premier.

Potrivit surselor Realitatea Plus, președintele Ilie Bolojan nu ar fi de acord cu un guvern monocolor PSD și nici cu varianta ca Sorin Grindeanu să preia funcția de prim-ministru. În acest context, partidele de dreapta ar lua în calcul o altă propunere de premier, venită din rândul alternativei drepte, cu care să se prezinte în fața șefului statului.

Totuși, nicio variantă nu este confirmată oficial, iar principala incertitudine rămâne lipsa unei majorități parlamentare clare care să susțină viitorul executiv.

Decizia președintelui Nicușor Dan, așteptată vineri, reprezintă cel mai important anunț politic al momentului și va stabili direcția în care România se va îndrepta în următoarea perioadă.

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