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Politica· 1 min citire
USR, reuniune de urgență la ora 17:30. Manevrele pentru putere
USR
Publicat25 iun. 2026, 15:51
Actualizat25 iun. 2026, 15:52
SursăRealitatea PLUS
USR a decis să convoace o ședință pentru a discuta despre variantele viitorului guvern.
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