România va găzdui următorul Summit al Flancului estic. Anunțul președintelui Nicușor Dan

România va fi gazda următorului Summit al Flancului Estic, programat pentru începutul anului 2027, a anunțat joi președintele Nicușor Dan, în cadrul unei declarații de presă comune susținute la Gdansk, alături de liderii care au participat la reuniunea acestui format.
„Am fost de acord că următoarea reuniune în acest format va avea loc în România la începutul anului 2027, dacă până atunci nu vor avea loc evenimente excepționale”, a declarat Nicușor Dan.
”Recunoaștem Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre”
În cadrul intervenției sale, șeful statului a abordat situația de securitate din regiune și rolul României în consolidarea stabilității.
„Transmitem împreună un mesaj de unitate, transmitem faptul că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre. Transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și de continuare a sprijinului pentru războiul pe care îl duce, apărând în același timp Europa.
Avem aceeași opinie în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și NATO, care trebuie să fie complementare pe chestiunea apărării Europei și fiecare dintre noi am înțeles necesitatea creșterii cheltuielilor, care să se transforme în echipamente militare”, a mai spus Nicușor Dan.
”Avansăm proiectul hub-ului de securitate la Marea Neagră”
Totodată, liderul de la Cotroceni a subliniat importanța menținerii unității de-a lungul întregului Flanc Estic, de la nord la sud, cu un accent deosebit asupra regiunii Mării Negre.
„Este important pentru România și am informat colegii despre progresele pe care le-am făcut în privința hubului de securitate la Marea Neagră, un proiect al Uniunii Europene”, a adăugat acesta.
Mai mult, Nicușor Dan a menționat că summitul a reprezentat și o oportunitate de a analiza stadiul programelor de înzestrare militară, România fiind interesată de inițiativa Eastern Flank Watch.
„Ne interesează și programele din cadrul financiar multianual, și aici am insistat pentru includerea experienței Ucrainei în aceste programe, pentru a exista un echilibru dintre necesitatea de competitivitate și necesitatea strategică pe obiectivele pe care le avem în ceea ce privește apărarea Flancului estic”, a conchis președintele României.