România va găzdui următorul Summit al Flancului estic. Anunțul președintelui Nicușor Dan

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 iun. 2026, 17:21

România va fi gazda următorului Summit al Flancului Estic, programat pentru începutul anului 2027, a anunțat joi președintele Nicușor Dan, în cadrul unei declarații de presă comune susținute la Gdansk, alături de liderii care au participat la reuniunea acestui format.

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