Cseke Attila anunță condiția decisivă pentru noul Guvern al României

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 14:03

Ministrul interimar al Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat, joi, cu ocazia unei vizite în județul Vaslui, că este necesar un acord politic în vederea formării unui Guvern pro-occidental.

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