Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Profeția lui Călin Georgescu începe să prindă contur: apă cu porția și facturi de patru ori mai mari
Călin Georgescu
Publicat25 iun. 2026, 14:32
SursăRealitatea PLUS
Este alertă în mai multe zone din țară, iar românii au ajuns să primească apă cu porția. Într-o comună din Dolj, oamenii au acces la rețea doar opt ore pe zi. Cei care consumă prea mult vor plăti tarife crescute de patru ori. Nu cu multă vreme în urmă și Călin Georgescu a avertizat că lipsa apei poate deveni o problemă majoră pentru țara noastră, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 14:25Noul protejat al lui Bolojan, atac total la Grindeanu: "PSD face și desface singur"
- 14:03Cseke Attila anunță condiția decisivă pentru noul Guvern al României
- 13:32Manda, atac devastator la Bolojan: „Un mincinos. L-ați mințit inclusiv pe Președintele României”
- 13:18PNL, USR și UDMR pregătesc o propunere comună de premier. Scenariul bombă prezentat de Florin Roman
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News