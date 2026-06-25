Manda, atac devastator la Bolojan: „V-ați dovedit un mincinos. L-ați mințit inclusiv pe Președintele României”

Publicat 25 iun. 2026, 13:32 Sursă realitatea.net, Realitatea PLUS

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a lansat joi un atac dur la adresa președintelui PNL, Ilie Bolojan, acuzându-l că și-a schimbat în mod repetat pozițiile în cadrul negocierilor pentru formarea unui nou guvern, trădând înțelegerile la care ajunsese cu ceilalți actori politici.

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