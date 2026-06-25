Manda, atac devastator la Bolojan: „V-ați dovedit un mincinos. L-ați mințit inclusiv pe Președintele României”

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a lansat joi un atac dur la adresa președintelui PNL, Ilie Bolojan, acuzându-l că și-a schimbat în mod repetat pozițiile în cadrul negocierilor pentru formarea unui nou guvern, trădând înțelegerile la care ajunsese cu ceilalți actori politici.
„V-ați prezentat ca un om serios, riguros, scrupulos. În realitate, v-ați dovedit un MINCINOS. L-ați mințit inclusiv pe Președintele României. Iar faptele vorbesc de la sine.”, a scris Manda într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.
Liderul social-democrat a detaliat două episoade în care Bolojan ar fi acceptat condiții, pentru ca ulterior să revină asupra angajamentelor asumate.
Bolojan, dispus inițial să voteze un guvern PSD, și-a schimbat poziția
În primul rând, la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui guvern tehnocrat fără PSD, Bolojan ar fi obținut toate concesiile solicitate, eliminarea secretarilor de stat și prefecților politici, înlocuirea nominalizărilor contestate, dar tot a refuzat votul de învestitură.
Într-un al doilea episod, după ce ar fi declarat că este dispus să voteze un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu, liderul PNL și-a schimbat din nou poziția și a propus președintelui o formulă de rotativă, cerând implicit din nou sprijinul PSD.
„Există un tipar pe care românii îl văd deja. De fiecare dată cereți ceva. Când ceilalți acceptă, schimbați condițiile. Iar apoi spuneți că vina este a lor. De ce continuați să îi mințiți pe români? De ce nu le spuneți direct că vreți un singur lucru? Nu un parteneriat între partide, ci dreptul de a decide singur. Ați făcut asta în relația cu partidele. Ați făcut-o la guvernare, unde ne-ați amenințat cu demisia ori de câte ori lucrurile nu ieșeau cum voiați dumneavoastră. Ați făcut-o și în partid, fluturând demisia celor care nu au fost de acord cu dumneavoastră.”, a mai transmis Manda.
83% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită
Social-democratul a invocat și datele de opinie publică, potrivit cărora peste 83% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită, iar aproape 90% doresc instalarea cât mai rapidă a unui guvern.
Manda a avertizat că fiecare zi de blocaj instituțional se traduce în întârzieri la absorbția fondurilor PNRR, investiții amânate și pierderea credibilității internaționale, inclusiv în contextul dosarului de aderare la OCDE.
„Peste 83% dintre români spun că direcția în care merge țara este greșită. Aproape 90% vor un guvern instalat cât mai repede și încetarea acestui scandal politic. Oamenii s-au săturat de blocaje, de scandal și de faptul că nivelul lor de trai s-a deteriorat. [...]
Cine trebuie să vă mai explice că orice zi în care România nu are un guvern cu puteri depline este o zi în care pierdem bani din PNRR, investiții, credibilitate și șansa de a avansa în proiecte strategice precum aderarea la OCDE?”, a mai scris Manda.