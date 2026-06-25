PNL, USR și UDMR pregătesc o propunere comună de premier. Scenariul bombă prezentat de Florin Roman

Publicat 25 iun. 2026, 13:18 Actualizat 25 iun. 2026, 13:25 Sursă RFI

PNL, USR și UDMR ar urma să meargă la următoarele discuții cu președintele Nicușor Dan cu o propunere comună de premier, a declarat la RFI vicepreședintele PNL, Florin Roman. Acesta susține că formațiunile au ajuns la un acord de principiu privind desemnarea unui nume agreat de comun acord.

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