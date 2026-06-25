PNL, USR și UDMR pregătesc o propunere comună de premier. Scenariul bombă prezentat de Florin Roman

PNL, USR și UDMR ar urma să meargă la următoarele discuții cu președintele Nicușor Dan cu o propunere comună de premier, a declarat la RFI vicepreședintele PNL, Florin Roman. Acesta susține că formațiunile au ajuns la un acord de principiu privind desemnarea unui nume agreat de comun acord.
Întrebat dacă PNL ar vota un eventual Guvern Grindeanu, în cazul în care ar exista un pact între partide privind reformele din perioada următoare, Florin Roman a răspuns: ”Noi am decis în ultima ședință a Biroului Permanent Național, forul statutar de conducere între congrese, că pentru a depăși această situație, vom vota un Guvern al PSD, dacă președintele Nicușor Dan va oferi mandatul către PSD, doar pentru votul de învestitură. Suntem singurul partid care nu am pus alte condiții ca să îngreunăm negocierile politice, de genul nu-l vrem pe X, nu-l vrem pe Y. Noi am pus doar condiții de natură economică și anume cele legate de păstrarea țintei de deficit bugetar, de oprire a risipei, astfel încât să putem depăși economic acest moment”.
În același timp, liberalul afirmă că PNL ar putea susține inclusiv un guvern PSD, dar doar în anumite condiții politice și economice stabilite anterior între partide.
Trei partide, o singură propunere pentru funcția de premier
Florin Roman a explicat că discuțiile dintre PNL, USR și UDMR au avansat în direcția unei înțelegeri comune privind desemnarea premierului, fără impunerea unui nume din partea vreunui partid.
„PNL cred că a făcut cei mai concilianți pași, în sensul că am avut aceste discuții cu USR și cu UDMR, în care am convenit că cel desemnat de cele trei formațiuni va fi desemnat prin consens, adică nu am blocat, nu am venit să spunem domnule, știți, noi vrem doar cu Ilie Bolojan sau noi vrem doar cu X sau cu Y (...). Sunt discuții și eu cred că astăzi lucrurile se vor clarifica în mare parte sau ar trebui să se clarifice”.”, a declarat acesta.
El a subliniat că negocierile au fost purtate fără condiționări legate de persoane, ci doar pe baza unui acord politic general.
Cine va fi propus pentru funcția de premier
Florin Roman a evitat să ofere detalii despre numele discutat pentru funcția de premier.
„Asta vor anunța cei trei președinți de partide, ar fi incorect din partea mea să vorbesc înainte ca cei trei să facă acest anunț public în mod oficial”.
Scenariul unei propuneri comune la consultări
Întrebat dacă este cert că PNL, USR și UDMR vor merge la discuțiile cu președintele Nicușor Dan cu o propunere comună de premier, Florin Roman a răspuns:
„Da, asta se dorește”.