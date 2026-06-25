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Politica· 1 min citire
Noul protejat al lui Bolojan, atac total la Grindeanu: "PSD face și desface singur"
Dragoș Pîslaru/ Facebook
Publicat25 iun. 2026, 14:25
Actualizat25 iun. 2026, 14:27
SursăRealitatea PLUS
Dragoș Pîslaru a făcut declarații halucinante! Noul vicepreședinte PNL l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că are "un tupeu formidabil". Omul lui Bolojan i-a luat apărarea premierului interimar și a declarat că social-democrații nu mai dau dovadă de flexibilitate când vine vorba de condițiile liberalilor.
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