Zi decisivă pentru formarea Guvernului: PNL, USR și UDMR fac ultimele calcule înainte de desemnarea premierului

Publicat 25 iun. 2026, 11:25 Sursă Realitatea PLUS

Astăzi este ziua crucială a negocierilor. Sunt ultimele negocieri între partide ca să stabilească varianta cu care vor merge la Nicușor Dan. După consultările cu liderii partidelor USR, PNL și UDMR, Dominic Fritz, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, mâine, Nicușor Dan va desemna premierul. Favorit este în continuare președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a anunțat ieri că este gata să își asume guvernarea. Între timp, liderii USR și Ilie Bolojan insistă, în negocierile politice, pentru o formulă de tip „rotativă” care ar presupune un Executiv PNL-USR-UDMR până în 2027, iar ulterior PSD să preia mandatul până în 2028. Surse precizează că președintele nu ar fi de acord cu această variantă.

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