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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan și-a pierdut aliații. De la aplauze și laude, la huiduieli:”Este un politician carpato-danubian”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 16:30
Actualizat25 iun. 2026, 16:31
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan pare să piardă susținerea inclusiv din partea unor voci care, până de curând, îl apărau constant în spațiul public. Cristian Tudor Popescu și-a schimbat radical discursul și îl cataloghează acum drept „un politician carpato-danubian în toată regula”. Criticile se îndreaptă și către Ciprian Ciucu, despre care spune că nu este altceva decât un politician preocupat să își construiască imaginea publică.

CTP: ”Este un politician carpato-danubian”

Dacă Cristian Tudor Popescu spunea în trecut despre Bolojan că este patriot și că a învins, chiar în perioada depunerii moțiunii de cenzură, acum gazetarul și-a schimbat poziția.

„În urmă cu vreo lună și ceva, constatam cu oarecare surprindere că, pe lângă a fi un administrator competent și hotărât, Ilie Bolojan este și un politician puternic. Puternic, dar, iată, politician carpato-danubian în toată regula”, a scris CTP pe Facebook.

Criticile vin după ce Adrian Peiu, fost membru AUR și POT, ajuns între timp la PACE, ar putea prelua conducerea PNL Ialomița.

Ciucu și Bolojan, desființați de CTP

De-a lungul timpului, Cristian Tudor Popescu l-a apreciat public și pe Ciprian Ciucu, pe care l-a prezentat drept unul dintre puținii administratori eficienți din politica românească.

Între timp, discursul său s-a schimbat radical și în cazul primarului Capitalei, iar acum, gazetarul îl vede pe Ciucu un politician care vrea doar să își construiască imaginea.

Mai mult, în ultima perioadă, nemulțumirile la adresa lui Ilie Bolojan au venit chiar și din interiorul PNL.

Figuri liberale influente, precum Rareș Bogdan, l-au criticat pentru deciziile administrative și politice, calificate drept ipocrizii.

De asemenea, și Crin Antonescu a lansat la rândul său atacuri aspre la adresa premierului demis și a contestat direcția politică abordată de Bolojan, precum și stilul de conducere etalat PNL.

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