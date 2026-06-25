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Politica· 2 min citire
Ilie Bolojan și-a pierdut aliații. De la aplauze și laude, la huiduieli:”Este un politician carpato-danubian”
FOTO: Arhivă
Publicat25 iun. 2026, 16:30
Actualizat25 iun. 2026, 16:31
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan pare să piardă susținerea inclusiv din partea unor voci care, până de curând, îl apărau constant în spațiul public. Cristian Tudor Popescu și-a schimbat radical discursul și îl cataloghează acum drept „un politician carpato-danubian în toată regula”. Criticile se îndreaptă și către Ciprian Ciucu, despre care spune că nu este altceva decât un politician preocupat să își construiască imaginea publică.
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