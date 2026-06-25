Ultimele ore pentru actualul Executiv. Ședință de Guvern convocată înainte de anunțul așteptat de la Cotroceni

Guvernul urmează să se reunească într-o nouă ședință, într-un moment-cheie pentru scena politică. Potrivit informațiilor apărute pe surse, reuniunea Executivului este programată pentru ora 10:00 și ar putea fi una dintre ultimele conduse de actuala echipă guvernamentală de la Palatul Victoria.
Contextul este unul marcat de negocierile intense pentru formarea unei noi majorități și desemnarea viitorului premier.
Reuniunea de joi vine într-un moment în care toate privirile sunt îndreptate către Palatul Cotroceni, unde este așteptată decizia privind desemnarea viitorului prim-ministru.
Nicușor Dan, așteptat să facă nominalizarea
Potrivit informațiilor aflate în circulație în mediul politic, președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe în perioada imediat următoare numele persoanei desemnate pentru funcția de premier.
În paralel, continuă discuțiile dintre partidele implicate în negocieri, în încercarea de a ajunge la un acord care să asigure susținerea viitorului Guvern în Parlament.
Nominalizarea viitorului șef al Executivului ar putea deschide rapid următoarea etapă constituțională, respectiv formarea Cabinetului și prezentarea acestuia în fața Legislativului.
Parlamentul ar putea fi convocat la începutul săptămânii viitoare
După desemnarea premierului, atenția se va muta asupra procedurilor parlamentare necesare pentru instalarea noului Guvern.
Conform calendarului discutat în aceste zile, la începutul săptămânii viitoare ar putea fi convocate audierile miniștrilor propuși în comisiile de specialitate, urmate de votul de învestitură în plenul Parlamentului.
Dacă negocierile politice se încheie fără blocaje majore, România ar putea avea un nou Executiv într-un interval relativ scurt.
Cea mai recentă reuniune a fost convocată de urgență
Actualul Executiv s-a întâlnit ultima dată într-o ședință extraordinară desfășurată în seara zilei de 22 iunie 2026.
Ședința programată pentru mâine dimineață capătă astfel o semnificație aparte, în condițiile în care poate reprezenta ultimul act important al actualei formule guvernamentale înainte de transferul puterii către noul Cabinet care urmează să fie validat de Parlament.