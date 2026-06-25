Ultimele ore pentru actualul Executiv. Ședință de Guvern convocată înainte de anunțul așteptat de la Cotroceni

Publicat 25 iun. 2026, 15:51 Sursă Realitatea PLUS

Guvernul urmează să se reunească într-o nouă ședință, într-un moment-cheie pentru scena politică. Potrivit informațiilor apărute pe surse, reuniunea Executivului este programată pentru ora 10:00 și ar putea fi una dintre ultimele conduse de actuala echipă guvernamentală de la Palatul Victoria.

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