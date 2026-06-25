Nicușor Dan a transmis un avertisment fără echivoc despre Rusia după reuniunea liderilor NATO de pe Flancul Estic

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj ferm la finalul Summitului Flancului Estic desfășurat la Gdansk, în Polonia, unde liderii statelor aflate pe frontiera estică a NATO au discutat despre securitatea regională, războiul din Ucraina și consolidarea capacităților de apărare.
Șeful statului a subliniat că reuniunea a avut o importanță majoră pentru țările din regiune și a evidențiat poziția comună adoptată de participanți în privința amenințărilor la adresa securității europene.
Mesaj comun al statelor de pe Flancul Estic
Nicușor Dan a declarat că întâlnirea de la Gdansk a transmis un semnal clar de coeziune între statele membre NATO aflate în proximitatea granițelor Rusiei.
„Transmitem împreună un mesaj de unitate. Transmitem faptul că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre”.
Președintele a arătat că liderii prezenți la summit au reafirmat și sprijinul pentru Ucraina, în contextul războiului care continuă de mai mulți ani.
„Transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și de continuare a sprijinului față de războiul pe care îl duce, apărând în același timp Europa”.
Apărarea Europei și relația dintre NATO și Uniunea Europeană
Un alt subiect important abordat la reuniune a vizat cooperarea dintre Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică în domeniul securității.
Potrivit președintelui României, statele participante împărtășesc aceeași viziune privind rolul celor două structuri.
„Avem aceeași opinie în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și NATO, care trebuie să fie complementare pe chestiunea apărării Europei.”
În același timp, liderii au discutat despre necesitatea continuării investițiilor în domeniul militar și a modernizării capacităților de apărare.
„Fiecare dintre noi a înțeles necesitatea creșterii cheltuielilor, care să se transforme în echipamente militare.”
România insistă asupra importanței Mării Negre
În declarațiile făcute după summit, Nicușor Dan a insistat asupra rolului strategic pe care îl are regiunea Mării Negre pentru securitatea întregului Flanc Estic.
„Este important ca această unitate să fie de la nordul la sudul Flancului Estic. Este important pentru zona Mării Negre, este importantă pentru România.”
Președintele a anunțat că le-a prezentat liderilor europeni stadiul proiectului privind hub-ul de securitate de la Marea Neagră.
„Am informat colegii despre progresele pe care le-am făcut în privința hub-ului de securitate de la Marea Neagră, un proiect al Uniunii Europene.”
Interes pentru programele de înzestrare militară
Reuniunea de la Gdansk a inclus și discuții privind programele de apărare aflate în desfășurare la nivel european.
Șeful statului a precizat că România urmărește cu atenție dezvoltarea programului Eastern Flank Watch și a altor proiecte care urmează să fie finanțate prin viitorul buget multianual al Uniunii Europene.
„A fost o ocazie, de asemenea, pentru a trece în revistă pe unde suntem cu programele de echipare militară. Și aici, evident, ne interesează programul Eastern Flank Watch.”
„Ne interesează de asemenea programele viitoare din viitorul cadru financiar multianual.”
Totodată, Nicușor Dan a susținut includerea experienței acumulate de Ucraina în conflictul cu Rusia în proiectele de apărare dezvoltate la nivel european.
„Am insistat pentru includerea experienței Ucrainei în aceste programe și pentru ca să existe un echilibru între necesitatea de competitivitate și necesitatea strategică, pe obiectivele strategice pe care le avem în ceea ce privește apărarea Flancului Estic.”