Nicușor Dan a transmis un avertisment fără echivoc despre Rusia după reuniunea liderilor NATO de pe Flancul Estic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 16:00

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj ferm la finalul Summitului Flancului Estic desfășurat la Gdansk, în Polonia, unde liderii statelor aflate pe frontiera estică a NATO au discutat despre securitatea regională, războiul din Ucraina și consolidarea capacităților de apărare.

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