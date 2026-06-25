Tupeul partidului cu 12%. USR vrea să-și numească premier

Publicat 25 iun. 2026, 17:38 Sursă Realitatea PLUS

Tupeul partidului cu 12% vrea să vină cu propunere de premier. Mai mult, îl contrazic și pe pseudo-șeful lor, Ilie Bolojan, care nu a făcut astfel de declarații.

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