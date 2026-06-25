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Politica· 1 min citire
Tupeul partidului cu 12%. USR vrea să-și numească premier
USR
Publicat25 iun. 2026, 17:38
SursăRealitatea PLUS
Tupeul partidului cu 12% vrea să vină cu propunere de premier. Mai mult, îl contrazic și pe pseudo-șeful lor, Ilie Bolojan, care nu a făcut astfel de declarații.
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