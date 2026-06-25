Guvernul Bolojan, acuzat de subminarea economiei. Bogdan Hossu: ”Am sesizat DNA privind unele măsuri”-VIDEO

Publicat 25 iun. 2026, 16:56 Sursă Realitatea PLUS

Bogdan Hossu, liderul Sindicatului „Cartel Alfa”, l-a acuzat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, pe Ilie Bolojan de subminarea economiei naționale și a subliniat că refuzul PNL de a-și exprima votul în Parlament ar trebui sancționat penal, motiv pentru care a depus o sesizare la DNA.

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