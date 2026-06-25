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Politica· 1 min citire

Guvernul Bolojan, acuzat de subminarea economiei. Bogdan Hossu: ”Am sesizat DNA privind unele măsuri”-VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 16:56
SursăRealitatea PLUS

Bogdan Hossu, liderul Sindicatului „Cartel Alfa”, l-a acuzat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, pe Ilie Bolojan de subminarea economiei naționale și a subliniat că refuzul PNL de a-și exprima votul în Parlament ar trebui sancționat penal, motiv pentru care a depus o sesizare la DNA.

”Ceea ce mi se pare complet anormal este și sistemul de vot. Cum este posibil să ajungi în Parlament, să fii plătit din bani publici și să nu te duci să votezi? Nu mă interesează că votezi „da” sau „nu”; mă interesează să îți exerciți mandatul pe care cetățenii ți l-au dat. În mod normal, indemnizația pentru luna respectivă nu ar trebui acordată parlamentarilor care nu au votat”, a declarat Bogdan Hossu.

Întrebat dacă ar putea răspunde din punct de vedere penal guvernul condus de Ilie Bolojan pentru ceea ce se întâmplă pe plan economic, liderul Sindicatului ”Cartel Alfa” a răspuns: ”Din punctul meu de vedere, da, pentru că există o lege privind răspunderea ministerială”.

”Trebuie să existe și răspundere penală”

”Noi am făcut o sesizare către DNA deoarece, de exemplu, prin ordonanța prin care se închid toate centralele pe cărbune, se ajunge inclusiv la închiderea producției de apă caldă pentru orașul Râmnicu Vâlcea”, a mai spus Bogdan Hossu.

Potrivit liderului sindical, ”problemele generate de aceste decizii, pe care le considerăm aberante, sunt rezultatul unei lipse totale de asumare a responsabilității. Răspunsul tipic pe care îl primim este: „Ne sancționați la vot.” Nu, trebuie să existe și răspundere penală”.

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