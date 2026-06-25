Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Guvernul Bolojan, acuzat de subminarea economiei. Bogdan Hossu: ”Am sesizat DNA privind unele măsuri”-VIDEO
FOTO: Arhivă
Publicat25 iun. 2026, 16:56
SursăRealitatea PLUS
Bogdan Hossu, liderul Sindicatului „Cartel Alfa”, l-a acuzat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, pe Ilie Bolojan de subminarea economiei naționale și a subliniat că refuzul PNL de a-și exprima votul în Parlament ar trebui sancționat penal, motiv pentru care a depus o sesizare la DNA.
Citește și
- 18:08AUR vine cu soluții pentru eliminarea unei piedici legislative care blochează antreprenorii români
- 17:38Tupeul partidului cu 12%. USR vrea să-și numească premier
- 17:34Fostul judecător CSM Toni Neacșu, despre dosarul primarului Ciucu: „Mandatul nu-i este afectat juridic în faza de urmărire penală, dar justiția se mișcă lent”
- 17:21România va găzdui următorul Summit al Flancului estic. Anunțul președintelui Nicușor Dan
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News