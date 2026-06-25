Atac devastator în PNL: Rareș Bogdan îl desființează pe Ilie Bolojan după alianța cu PSD

Tensiuni majore la vârful PNL. Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa președintelui partidului, Ilie Bolojan, criticând vehement strategia și poziționarea acestuia în cadrul negocierilor intense pentru formarea noului Guvern.
Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat în termeni extrem de duri comportamentul politic al președintelui PNL, Ilie Bolojan, acuzându-și colegii de partid de ipocrizie și lipsă de consecvență. Reacția vine în contextul negocierilor tensionate pentru formarea noului Executiv, în timp ce liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu reușesc să se pună de acord asupra formulei unei guvernări minoritare, iar președintele Dan este așteptat să revină din Polonia pentru consultările de la Palatul Cotroceni.
Rareș Bogdan a taxat dur schimbarea radicală de discurs din interiorul partidului. El a subliniat ironia faptului că lideri liberali, care timp de șase săptămâni au strigat „fără PSD”, se chinuie acum să justifice votul pentru un guvern exclusiv social-democrat, condus chiar de președintele PSD. Europarlamentarul a amintit că acesta a mai ocupat funcția de premier în trecut, generând proteste masive de stradă, și a sugerat că varianta Eugen Tomac ar fi fost mult mai potrivită pentru partid.
Acuzații de trădare a electoratului de dreapta
În mesajul său, Rareș Bogdan a subliniat că deciziile recente ale conducerii PNL reprezintă o abandonare totală a votanților tradiționali, în special a antreprenorilor și a celor cu profesii liberale, puternic afectați de măsurile economice din istoria recentă.
Liberalul s-a întrebat retoric cum vor putea explica lideri precum Ilie Bolojan refuzul de a susține, cu doar câteva zile în urmă, un guvern cu premier PNL, format din miniștri și un vicepremier liberali, alegând în schimb să le ceară parlamentarilor – transformați, în opinia sa, într-o „armată de teracotă” – să voteze un executiv PSD. „De ce credeți că românii sunt proști, iar alegătorii liberali naivi?”, a punctat europarlamentarul, avertizând că istoria nu iartă o asemenea batjocură.
Contradicțiile din discursul liderului PNL: de la „exclus cu PSD” la compromis total
Pentru a-și susține argumentele, Rareș Bogdan a trecut în revistă evoluția declarațiilor lui Ilie Bolojan din luna iunie. Dacă pe 11 iunie președintele PNL afirma categoric că o formulă cu PSD este exclusă deoarece axa partidului trebuie să rămână de dreapta și că un guvern minoritar nu ar face decât să scutească PSD de răspundere, poziția sa s-a schimbat radical pe 23 iunie. La acea dată, Bolojan a admis posibilitatea unui guvern minoritar PSD pe care PNL să îl voteze, invocând contextul de criză internațională.
Rareș Bogdan a demontat această justificare, întrebându-se de ce problemele economice grave — riscul de rating „junk”, dificultățile cu absorbția fondurilor, dobânzile uriașe și amenințarea unui „scenariu grecesc” — au devenit argumente abia acum, deși ele existau și în urmă cu două zile, când erau catalogate drept „false probleme” de către apropiații liderului din Bihor.
Mitul tehnocratului inflexibil, dărâmat: „Regele e gol”
Atacul europarlamentarului a culminat cu dărâmarea imaginii de administrator riguros și nepărtinitor pe care Ilie Bolojan o promovează în spațiul public. Bogdan a adus în discuție epurările din administrația din Oradea, susținând că măsura a fost doar un paravan pentru a face loc unui traseist politic.
Mai mult, Rareș Bogdan l-a acuzat pe Bolojan că a coborât de pe „muntele de principii” pentru a negocia la bucată voturi în Parlament cu oportuniști din tabăra Dianei Șoșoacă, doar pentru a-și asigura o majoritate strânsă. În încheiere, europarlamentarul a subliniat că iluzia austerității și a rigorii mimate de liderul PNL a cedat în fața jocurilor de culise, lăsând la vedere doar capriciile și proiectele absurde ale unui singur om care, în final, a adus doar sărăcie.