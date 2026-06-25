Grindeanu, Bolojan și Fritz, negocieri cruciale la Vila Lac înainte de anunțul lui Nicușor Dan

Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Dominic Fritz sunt chiar în aceste momente în ședință la Vila Lac. Se poartă negocieri înainte de numirea viitorului premier.
Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se află, în aceste momente, într-o întâlnire de urgență la Vila Lac, cu o zi înainte ca președintele Nicușor Dan să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, potrivit surselor Realitatea PLUS.
Discuțiile vizează încheierea unui acord politic care să cuprindă prioritățile viitorului guvern
Discuțiile vizează încheierea unui acord politic cerut chiar de șeful statului, un document care să cuprindă prioritățile viitorului guvern, măsuri economice concrete și angajamente privind proiectele esențiale legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), al cărui termen se apropie cu pași rapizi.
Ceva mai devreme, la Palatul Victoria a avut loc o întâlnire separată între reprezentanții USR, PNL și UDMR, la care au participat atât președinții de partide, cât și alți oficiali. Potrivit surselor Realitatea PLUS, PNL-USR-UDMR intenționează să meargă cu o propunere proprie de premier. Mai mult, marți, cei trei și-au prezentat la Palatul Cotroceni scenariul unei rotative guvernamentale, variantă pe care președintele Nicușor Dan a respins-o.
Contextul rămâne complicat: România se îndreaptă spre un guvern minoritar, scenariul confirmat și de președinte, ceea ce înseamnă că orice cabinet va avea nevoie de sprijin parlamentar din partea unor formațiuni care nu fac parte din guvern. PSD a anunțat deja că îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, însă USR a declarat până acum că nu va vota un guvern condus de social-democrați.
PNL pare mai deschis față de o colaborare cu PSD, ceea ce ridică întrebarea dacă întâlnirea de astăzi va aduce și o schimbare de poziție din partea USR. Concluziile discuțiilor urmează să fie cunoscute în cursul serii.