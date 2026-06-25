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Politica· 1 min citire

Al doilea om din PSD, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Minte românii și e interesat doar de putere!”

PSD

PSD

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 18:56
SursăRealitatea PLUS

Claudiu Manda a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan. Al doilea om din PSD îl acuză pe șeful PNL că a mințit poporul, dar și pe Nicușor Dan, pentru că vrea să rămână la putere cu orice preț, deși țara are nevoie de un guvern stabil. Declarațiile vin după ce premierul demis a declarat public că va vota un guvern minoritar PSD.

Manda: „Bolojan nu vrea parteneriate, ci dreptul să decidă singur!”

În acest context, Claudiu Manda a transmis: „De ce continuați să îi mințiți pe români? De ce nu le spuneți direct că vreți un singur lucru? Nu un parteneriat între partide, ci dreptul de a decide singur.”

De asemenea, acesta a scos în evidență faptul că PSD a avut o singură poziție încă de la primele consultări, și anume aceea că țara are nevoie de un guvern stabil.

În acest context, Claudiu Manda susține că spre deosebire de Ilie Bolojan, PSD își respectă cuvântul. Acesta a concluzionat:

„Cine trebuie să vă mai explice că orice zi în care România nu are un guvern cu puteri depline este o zi în care pierdem bani din PNRR, investiții, credibilitate și șansa de a avansa în proiecte strategice precum aderarea la OCDE?”

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