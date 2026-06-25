Al doilea om din PSD, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Minte românii și e interesat doar de putere!”

Publicat 25 iun. 2026, 18:56 Sursă Realitatea PLUS

Claudiu Manda a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan. Al doilea om din PSD îl acuză pe șeful PNL că a mințit poporul, dar și pe Nicușor Dan, pentru că vrea să rămână la putere cu orice preț, deși țara are nevoie de un guvern stabil. Declarațiile vin după ce premierul demis a declarat public că va vota un guvern minoritar PSD.

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