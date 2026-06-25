Nicuşor Dan: ”Nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Între un câine care latră şi un câine care muşcă, prefer un câine care muşcă”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat joi seară, în Polonia, că ”nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”.
”Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”
Întrebat cât de puternic a simţit influenţa sistemului atunci când a ajuns la Palatul Cotroceni și cum ar putea fi redusă influența acestuia în România, șeful statului a răspuns: ”În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Acum, nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o”.
Mai mult, președintele României a ținut să precizeze faptul că ”între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”.
”Între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulţi declamatori, şi între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, el întotdeauna, cum am făcut-o şi la Primăria Capitalei, speră să se pună în poziţia de a avea instrumente pentru a reforma sistemul”, a mai spus Nicușor Dan.
”Este foarte important ca să păstrăm linia de demarcaţie între pro-occidental şi anti-occidental”
Totodată, liderul de la Cotroceni a afirmat că este esențială menținerea unei linii clare de demarcație între tabăra pro-occidentală și cea anti-occidentală, subliniind că acest lucru a fost susținut și în campania electorală, când a criticat sistemul.
”Dacă vrem să mergem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcaţie între pro-occidental şi anti-occidental, şi nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campania electorală când am criticat sistemul”, a menţionat preşedintele Nicuşor Dan.
Întrebat dacă şeful sistemului poate livra România onestă, Nicuşor Dan a răspuns: ”Da, în timp. În timp, şi fără să producă anarhie”.