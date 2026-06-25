Nicuşor Dan: ”Nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Între un câine care latră şi un câine care muşcă, prefer un câine care muşcă”

Publicat 25 iun. 2026, 19:45 Actualizat 25 iun. 2026, 19:47

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat joi seară, în Polonia, că ”nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”.

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