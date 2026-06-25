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Negocieri dure la Vila Lac. Principiile sunt stabilite, dar rotativa guvernamentală blochează discuțiile

Partidele se înțeleg greu pe rotativa de la guvern. Foto/Inquam/Octav Ganea

Partidele se înțeleg greu pe rotativa de la guvern. Foto/Inquam/Octav Ganea

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 17:55

Negocierile politice pentru formarea noului guvern, desfășurate în spatele ușilor închise, au intrat într-o fază critică. Deși liderii politici au reușit să ajungă rapid la un oarecare consens, blocajul real provine din inflexibilitatea formulelor de împărțire a puterii executive.

Surse din cadrul discuțiilor indică faptul că nu există disensiuni majore în privința măsurilor din acordul politic sau a principiilor generale de guvernare, capitole unde toate formațiunile par să fie pe aceeași lungime de undă. Cu toate acestea, neînțelegerile majore apar în momentul în care se trece la detalii concrete de implementare.

USR insistă pe rotația premierilor, PNL și UDMR cer flexibilitate pentru deblocare

Principalul punct de fricțiune în acest moment este poziția radicală a celor de la USR. Reprezentanții Uniunii insistă ferm pe principiul reciprocității și pe introducerea unei „rotative” la conducerea Guvernului, o variantă pe care o susțin în mod izolat. De cealaltă parte, partenerii de la PNL și UDMR dau dovadă de mai multă flexibilitate, argumentând că prioritatea absolută a momentului este învestirea urgentă a unui cabinet funcțional, capabil să gestioneze problemele țării.

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Această rigiditate pune presiune inclusiv pe negociatorii liberali moderați. Ilie Bolojan, de exemplu, nu își dorește o ruptură definitivă între PNL și USR, însă se vede tot mai constrâns de atitudinea partenerilor de dialog, care refuză orice alt scenariu în afară de cel propus de ei. Rămâne de văzut dacă tabăra reformistă va ceda în fața urgenței politice sau dacă blocajul va prelungi criza guvernamentală.

Chiar dacă azi a fost o rundă de negocieri lungă și dură, sursele politice indică faptul că, cel mai probabil, și mâine vor avea loc întâlniri pentru noi discuții, deși președintele Nicușor Dan spera ca până vineri, partidele să vină deja cu formule de guvern la Cotroceni. De asemenea, sursele au declarat că, pentru a grăbi formarea noului Executiv, reprezentanții formațiunilor politice vor merge direct la președinte ca să grăbească numirea noului Executiv.

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