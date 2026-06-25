Negocieri dure la Vila Lac. Principiile sunt stabilite, dar rotativa guvernamentală blochează discuțiile

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 17:55

Negocierile politice pentru formarea noului guvern, desfășurate în spatele ușilor închise, au intrat într-o fază critică. Deși liderii politici au reușit să ajungă rapid la un oarecare consens, blocajul real provine din inflexibilitatea formulelor de împărțire a puterii executive.

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