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Actual· 2 min citire
Negocieri dure la Vila Lac. Principiile sunt stabilite, dar rotativa guvernamentală blochează discuțiile
Partidele se înțeleg greu pe rotativa de la guvern. Foto/Inquam/Octav Ganea
Negocierile politice pentru formarea noului guvern, desfășurate în spatele ușilor închise, au intrat într-o fază critică. Deși liderii politici au reușit să ajungă rapid la un oarecare consens, blocajul real provine din inflexibilitatea formulelor de împărțire a puterii executive.
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