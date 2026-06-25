Nicușor Dan spulberă zvonurile despre suspendare: „Nu cred că este cazul”

Publicat 25 iun. 2026, 19:28 Actualizat 25 iun. 2026, 19:41

Președintele Nicușor Dan a reacționat ferm joi, la finalul vizitei sale oficiale în Polonia, respingând scenariul unei posibile suspendări din funcție. Șeful statului a subliniat că nu există motive reale pentru declanșarea acestei proceduri și le-a transmis contestatarilor că toate deciziile sale au fost luate exclusiv cu bună-credință.

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