Nicușor Dan spulberă zvonurile despre suspendare: „Nu cred că este cazul”

Președintele Nicușor Dan a reacționat ferm joi, la finalul vizitei sale oficiale în Polonia, respingând scenariul unei posibile suspendări din funcție. Șeful statului a subliniat că nu există motive reale pentru declanșarea acestei proceduri și le-a transmis contestatarilor că toate deciziile sale au fost luate exclusiv cu bună-credință.
Întrebat dacă se teme de o eventuală suspendare din funcție sau dacă deciziile sale recente au dus la ostilizarea unei părți a electoratului și a partidelor politice, Nicușor Dan a respins categoric acest scenariu. Șeful statului a ținut să clarifice cadrul legal în care se poate aplica o asemenea măsură, amintind că aceasta este o procedură excepțională.
Nicușor Dan a subliniat că suspendarea președintelui reprezintă o chestiune extrem de serioasă, fiind prevăzută de Constituție exclusiv pentru situațiile în care Legea Fundamentală este încălcată de către liderul de la Cotroceni. „Este o măsură foarte gravă. Când președintele încalcă Constituția, abia atunci se poate discuta despre asta, dar nu cred că este cazul în momentul de față”, a punctat președintele, făcând un apel la moderație și la evitarea trivializării acestui instrument juridic.
Mesaj pentru alegătorii dezamăgiți și refuzul de a intra în jocul politic al AUR
În ceea ce privește relația cu cetățenii și cu proprii simpatizanți, șeful statului a dat dovadă de deschidere, admițând posibilitatea de a fi comis anumite erori de parcurs. Totuși, el a ținut să îi asigure pe români că, indiferent de percepția publică sau de critici, toate acțiunile și deciziile sale din timpul mandatului au fost luate întotdeauna cu deplină bună-credință.
De asemenea, agenda publică a adus în discuție și ultimatumul lansat recent de liderul AUR, George Simion, care i-a cerut președintelui să își retragă o serie de etichete politice formulate anterior. Nicușor Dan a ales însă să nu escaladeze tensiunile și a refuzat să intre într-o dispută directă. La finalul vizitei sale oficiale în Polonia, șeful statului a reafirmat că își va proteja statutul de mediator, declarând ferm: „Vreau să rămân în haina mea constituțională, nu vreau să fac comentarii de joc politic”.