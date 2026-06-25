Top 2026: Destinația din Europa care ocupă primul loc la siguranță pentru turiști

Siguranța a devenit principalul criteriu pentru turiștii care aleg să călătorească singuri în întreaga lume. Pe fondul acestei tendințe globale, o platformă de travel a realizat topul celor mai sigure țări pentru vacanțele solo în 2026, analizând indicatori cheie pentru a ajuta comunitatea de turiști solo să își aleagă următoarea destinație.
Pentru a stabili care sunt cele mai sigure destinații globale în 2026, experții au pus la punct un sistem riguros de evaluare, cu note de la 0 la 10 (unde valorile minime reprezintă cel mai mic nivel de pericol). Analiza publicată de travelyahoo.com a luat în calcul indicatori esențiali pentru orice persoană care pleacă singură la drum: percepția localnicilor asupra siguranței stradale, performanța sistemului de sănătate, Indicele Global al Păcii, vulnerabilitățile în fața schimbarilor climatice și calitatea infrastructurii digitale.
Rezultatele arată o dominație categorică a bătrânului continent: opt din primele zece poziții sunt ocupate de state europene, consolidând reputația Europei de spațiu ideal pentru exploratorii independenți.
San Marino, liderul absolut al clasamentului în 2026
Surpriza din fruntea topului este San Marino, care a înregistrat un indice de risc simbolic, de doar 0,78 din 10. Enclava pitorească din interiorul Italiei, deși adesea ocolită de fluxurile majore de turiști, se dovedește a fi o bijuterie ascunsă. Pe lângă peisajele spectaculoase oferite de Muntele Titano și centrul istoric protejat de UNESCO, micul stat garantează o liniște totală. Aproape 90% dintre cetățenii săi afirmă că nu au nicio reținere în a se plimba singuri pe stradă după lăsarea nopții, un argument decisiv pentru cei care vor să evite aglomerația și riscurile marilor metropole.
Andorra și Singapore completează podiumul global
Poziția a doua revine Andorrei, cu un punctaj de risc de 1,33. Principatul montan din Pirinei, situat la granița dintre Spania și Franța, este faimos pentru domeniul schiabil, dar devine o atracție majoră vara pentru fanii drumețiilor. Din punct de vedere al securității, datele sunt elocvente: sub 14% dintre cei chestionați resimt vreo temere legată de criminalitate sau agresiuni.
Singurul stat din Asia care reușește să spargă monopolul european de la vârful clasamentului este Singapore, situat pe locul al treilea (scor de risc: 1,56). Peste 75% din populația locală se simte în deplină siguranță pe timp de noapte. Orașul-stat impresionează nu doar prin ordine și securitate, ci și prin contrastul fascinant dintre tradițiile culinare stradale, zonele istorice și peisajul futurist din Marina Bay.
Europa dictează tendințele: Doar două state asiatice au intrat în Top 10
Restul clasamentului realizat de agenția Squaremouth confirmă stabilitatea Europei Centrale și de Nord. Destinații precum Austria, Cehia, Estonia, Danemarca, Slovenia și Elveția oferă condiții excelente pentru turismul pe cont propriu.
Un detaliu extrem de interesant al ediției din acest an este excluderea unor destinații tradiționale de pe continentul american sau din Oceania. Statele Unite, Canada, Australia sau Noua Zeelandă au rămas în afara primelor zece poziții. Singurele excepții din afara Europei care au trecut testul sever al indicatorilor de risc au fost Singapore și Brunei.
Clasamentul oficial: Top 10 cele mai sigure țări pentru călătorii pe cont propriu
San Marino – Cea mai sigură destinație globală, cu risc minim;
Andorra – Siguranță personală la superlativ în inima munților;
Singapore – Liderul asiatic în materie de securitate urbană și tehnologie;
Austria – Standarde ridicate de viață și infrastructură excelentă;
Cehia – O destinație culturală stabilă și accesibilă;
Estonia – Lider în siguranță digitală și farmec baltic;
Brunei – A doua mare surpriză din Asia, recunoscută pentru stabilitate;
Danemarca – Modelul nordic de liniște socială și confort;
Slovenia – Natură virgină și comunități extrem de sigure;
Elveția – Precizie și protecție maximă pentru orice vizitator.