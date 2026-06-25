Top 2026: Destinația din Europa care ocupă primul loc la siguranță pentru turiști

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 19:55

Siguranța a devenit principalul criteriu pentru turiștii care aleg să călătorească singuri în întreaga lume. Pe fondul acestei tendințe globale, o platformă de travel a realizat topul celor mai sigure țări pentru vacanțele solo în 2026, analizând indicatori cheie pentru a ajuta comunitatea de turiști solo să își aleagă următoarea destinație.

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